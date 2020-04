"Szkoła z TVP” rozpoczęła się w poniedziałek, 29 marca i dostępna jest na 4 kanałach: TVP Sport, TVP Rozrywka, TVP Historia i TVP 3. Skierowana jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych.

Projekt „Szkoła z TVP” jest dla nas wyzwaniem logistycznym i technologicznym, ale jego realizacja jest kwintesencją działalności nadawcy publicznego. Umożliwia nam to pokazanie, że TVP jest spółką nowoczesną i dynamiczną, która w szybkim tempie odpowiada na społeczne oczekiwania i wychodzi naprzeciw wyzwaniom - komentował na początku projektu Maciej Łopiński, prezes Telewizji Polskiej.

Teraz okazuje się jednak, że "Szkoła z TVP” zawiera też pomyłki nauczycieli. Np. wtedy, kiedy "nauczycielka – podając jako przykład bocianie gniazdo – próbuje wyjaśnić pojęcie średnicy koła, ale mylnie opowiada uczniom o jego obwodzie”.

Tym "z małych wsi, odciętym od internetu" można wciskać kit ? Że obwód to nie obwód tylko średnica, a liczby parzyste, bo pani z panią są parą to i 12 "jest parą". Wciskanie kitu z błędami w paździerzowej oprawie za publiczne pieniądze - niby w czym to ma pomóc? W zajęciu mózgu głupotami? We wciskaniu głupoty – komentuje Aleksandra Pezda, dziennikarka i publicystka specjalizująca się w edukacji, autorka książki "Koniec epoki kredy”.

List w sprawie poziomu lekcji napisał do ministra edukacji i prezesa TVP dr Karol Dudek-Różycki, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przyrodniczych.

Lekcje "Szkoła z TVP: klasa 7-Chemia" były wręcz przesycone błędami. Błędami, z którymi na co dzień walczą recenzenci podręczników szkolnych i sami nauczyciele. Błędami, które są wręcz niewybaczalne zarówno ze względów merytorycznych, jak i dydaktycznych. Apeluję do Pana Ministra, aby zwrócić uwagę realizatorom na większą staranność w realizacji tej ważnej misji, bo oglądając tę pierwszą lekcję, mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że większym pożytkiem dla ucznia jest jej nie oglądać - pisze.

Nie wszyscy jednak atakują "Szkołę z TVP”.

Na profilach wielu nauczycieli, także tych, którzy do tej pory walczyli z hejtem w internecie, pojawiły się krzywdzące żarty i wypowiedzi pod adresem prowadzących telewizyjne lekcje. Nasi drodzy Nauczyciele w ten właśnie sposób sami stajemy się hejterami. I to w najgorszym wydaniu. Hejterami, którzy obrażają swoje koleżanki i kolegów po fachu. Jako organizacja, która dba o zdrowie psychiczne zarówno dzieci i młodzieży, ale także nauczycieli jesteśmy poruszeni i bardzo zaniepokojeni tym, co zrobiła część z Was – zwraca uwagę Instytut Edukacji Pozytywnej.



Telewizja Polska oficjalnie nie wypowiada się w sprawie poziomu lekcji. Nieoficjalnie – jak piszą wirtualnemedia.pl – wiadomo, że to Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje i wysyła do TVP kadrę nauczycielską, a publiczny nadawca udostępnia jedynie antenę. - W związku z tym pretensje dotyczące poziomu lekcji powinny raczej być kierowane pod adresem MEN, my naprawdę niewiele tutaj możemy – usłyszeli od osób z kręgu kierownictwa TVP.