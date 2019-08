- Konkurs jest adresowany do wszystkich szkół w Polsce z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. Do wygrania – 800 mobilnych pracowni komputerowych – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski i dodaje, że "szkoły, które podejmą #OSEWyzwanie zagwarantują sobie także dostęp do bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego Internetu, a ich uczniowie będą mogli korzystać z mLegitymacji".

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić szkołę do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna oraz przygotować i wysłać prace konkursowe. Mają to być przygotowane przez uczniów plakaty pt. "Smart Szkoła".

Jeśli szkoła chce zwiększyć swoje szanse na wygraną, to powinna zorganizować i zgłosić inicjatywy w ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Kodowania (#CodeWeek2019) oraz zgłosić nauczyciela do OSEHero. Jak zapewnia resort, zadania są proste, można je wykonać "od ręki", wypełniając formularz. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.konkurs.ose.gov.pl.

Do połowy ubiegłego roku tylko 10 proc. polskich szkół miało dostęp do szybkiego internetu. Pierwsze placówki zaczęły korzystać z usług OSE we wrześniu ubiegłego roku.

W tym roku szerokopasmowy dostęp do sieci ma już 12 tysięcy szkół, czyli niemal połowa. Trzy tysiące korzysta z usług OSE. MC zakłada, że do końca roku z tych usług będzie korzystało 10 tysięcy szkół (tyle podpisało już umowy z operatorami).

Konkurs #OSEWyzwanie jest realizowany w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Zgłoszenie do konkursu będą przyjmowane od 19 sierpnia do 16 września.