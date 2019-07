Absolutnie prawdziwe słowa. Pseudoreforma edukacji to również jedna z przyczyn kłopotów psychicznych młodzieży w @warszawa. I te kłopoty niestety mogą się nasilić jesienią, bo jak to mówi jakaś pseudokurator, "nie wszystkie marzenia da się zrealizować" - w ten sposób wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej odniósł się na Twitterze do słów prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

We wtorek na antenie Polsat News prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz mówiła m.in., że wiosną zawsze ma miejsce nasilenie różnych chorób psychicznych. - Tej wiosny, niemal każdego dnia, dostawałam wiadomości o tym, że są kolejne próby samobójcze w ostatnich klasach podstawówki czy gimnazjum - powiedziała prezydent. Jak tłumaczyła, jej zdaniem mowa o dodatkowej presji "na tych młodych ludzi, którą wytworzył rząd Prawa i Sprawiedliwości".

- Nie boję się tego słowa użyć, bo oni są autorami tej reformy - a każą odpowiedzialność ponosić nam, samorządom - dodała. Na uwagę prowadzącej, że jest to "mocne oskarżenie", Dulkiewicz odparła: Ale tak jest. - Trzeba ponosić odpowiedzialność za swoje czyny - dodała.