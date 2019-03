Czarzasty zapytany we wtorek TVP1, po czyjej stronie stoi w konflikcie pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego odparł: - Zawsze jestem po stronie nauczycieli, jestem po stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Polityk ocenił, że przyczyną zapowiadanego przez ZNP strajku w szkołach i innych placówkach oświatowych jest "fatalne zarządzanie polską edukacją" oraz "to, że we wrześniu spotkają się dwa roczniki w jednej klasie." - To są rzeczy, za które pani (minister edukacji narodowej Anna) Zalewska nie powinna jechać do Unii Europejskiej, tylko powinna się podać do dymisji - podkreślił Czarzasty. Według niego winą rządzących jest to, że do takiej sytuacji w oświacie doszło.

Przewodniczący SLD podkreślił, że "nauczyciele mają prawo walczyć o swoje prawa". - Cwaniactwem rządowym i pani Zalewskiej byłoby właśnie to, żeby w tej chwili nauczycieli wpuścić na rodziców, rodziców na nauczycieli - zaznaczył.

W poniedziałek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz poinformował, że prezydium Zarządu Głównego ZNP zdecydowało o rozpoczęciu 8 kwietnia strajku w szkołach i innych placówkach oświatowych, w których - w wyniku referendum - uzyskana będzie zgoda na jego przeprowadzenie. Związek domaga się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty, niebędących nauczycielami o 1000 zł.

Strajk ma rozpocząć się 8 kwietnia i ma być bezterminowy - decyzję o terminie jego zakończenia ma podjąć prezydium Zarządu Głównego ZNP. Oznacza to, że jego termin może zbiec się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi: 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny; a 15, 16 i 17 kwietnia - egzamin ósmoklasisty. 6 maja mają zaś rozpocząć się matury.