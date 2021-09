Z listy lektur dla klas I-III szkoły podstawowej znikają następujące pozycje:

Alina Centkiewiczowa i Czesław Centkiewicz "Zaczarowana zagroda"

Mira Jaworczakowa "Oto jest Kasia"

Leszek Kołakowski " Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?"

Marcin Pałasz "Sposób na Elfa".

W ich miejsce wchodzą nowe. Są to:

Dorota Gellner "Wścibscy"

Julita Grodek "Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie"

Tom Justyniarski "Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca"

Piotr Kordyasz "Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły" (fragmenty)

Zofia Kossak-Szczucka "Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata"

Asa Lind "Piaskowy Wilk"

Aleksandra i Daniel Mizielińscy "Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych".

Jeśli chodzi o listę lektur dla klas IV-VI szkoły podstawowej to z wykazu lektur obowiązkowych do wykazu lektur uzupełniających zostaje przeniesiona książka Rafała Kosika "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi".

Z kolei z listy lektur uzupełniających dla klas IV-VI znika "Winnetou" Karola Maya. W to miejsce dochodzi 10 nowych pozycji. Są to:

Carlo Collodi "Pinokio"

John Flanagan "Zwiadowcy" Księga 1. "Ruiny Gorlanu"

Emilia Kiereś "Rzeka"

Zofia Kossak-Szczucka "Topsy i Lupus"

Bolesław Leśmian "Klechdy sezamowe"

Alan Aleksander Milne "Kubuś Puchatek"

Longin Jan Okoń "Tecumseh"

Ferdynand Antoni Ossendowski "Słoń Birara"

Jacek Podsiadło "Czerwona kartka dla Sprężyny"

Louis de Wohl "Posłaniec króla".

Z listy lektur obowiązkowych dla klas VII-VIII znika "Stowarzyszenie Umarłych Poetów" Nancy H. Kleinbaum, zaś "Ziele na kraterze" Melchiora Wańkowicza zostaje przesunięte do wykazu lektur uzupełniających.

Do listy lektur uzupełniających dochodzą nowe pozycje. Są to:

Lloyd Cassel Douglas "Wielki Rybak"

Zofia Kossak-Szczucka "Bursztyny" (wybrane opowiadanie)

André Frossard "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II"

Bolesław Prus "Placówka" i "Zemsta"

Henryk Sienkiewicz "Sąd Ozyrysa"

Nicolas Sparks "Jesienna miłość".

Z wykazu lektur uzupełniających z klas VII-VIII do wykazu lektur uzupełniających w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących i technikach przesunięta została pozycja "Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei" (fragmenty).

Lista lektur dla klas I-III

Lista lektur dla klas I-III po wprowadzeniu zmian wygląda tak:



Hans Christian Andersen "Baśnie" (do wyboru),

Justyna Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)"

Jan Brzechwa "Brzechwa dzieciom"

Waldemar Cichoń "Cukierku, ty łobuzie!"

Agnieszka Frączek "Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą"

Dorota Gellner "Wścibscy"

Julita Grodek "Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie"

Tom Justyniarski "Psie troski, czyli o wielkiej przyjaźni na cztery łapy i dwa serca"

Grzegorz Kasdepke "Detektyw Pozytywka"

Piotr Kordyasz "Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły" (fragmenty)

Barbara Kosmowska "Dziewczynka z parku"

Zofia Kossak-Szczucka "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata"

Maria Krüger "Karolcia"

Asa Lind "Piaskowy Wilk"

Astrid Lindgren "Dzieci z Bullerbyn"

Hugh Lofting "Doktor Dolittle i jego zwierzęta"

Aleksandra i Daniel Mizielińscy "Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych"

Joanna Papuzińska "Asiunia"

Danuta Parlak "Kapelusz Pani Wrony"

Roman Pisarski "O psie, który jeździł koleją"

Janina Porazińska "Pamiętnik Czarnego Noska"

Maria Terlikowska "Drzewo do samego nieba"

Julian Tuwim "Wiersze dla dzieci"

Barbara Tylicka "O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśni i legendzie"

Danuta Wawiłow "Najpiękniejsze wiersze"

Łukasz Wierzbicki "Afryka Kazika" i "Dziadek i niedźwiadek".

Lista lektur dla klas IV-VI

Po wprowadzeniu zmian lista lektur obowiązkowych dla klas IV-VI szkół podstawowych wygląda następująco:



Jan Brzechwa "Akademia Pana Kleksa"

Janusz Christa "Kajko i Kokosz. Szkoła latania" (komiks)

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé "Mikołajek" (wybór opowiadań)

Ignacy Krasicki – wybrane bajki

Clive Staples Lewis "Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa"

Adam Mickiewicz – "Powrót taty", "Pani Twardowska", "Pan Tadeusz" (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego)

Ferenc Molnár "Chłopcy z Placu Broni"

Bolesław Prus "Katarynka"

Henryk Sienkiewicz "W pustyni i w puszczy"

Juliusz Słowacki "W pamiętniku Zofii Bobrówny"

John Ronald Reuel Tolkien "Hobbit, czyli tam i z powrotem"

Józef Wybicki "Mazurek Dąbrowskiego"

wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, o Syzyfie, o Demeter i Korze, o Dedalu i Ikarze, o Heraklesie, o Tezeuszu i Ariadnie, o Orfeuszu i Eurydyce

Biblia – stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, o miłosiernym Samarytaninie

wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, o Piaście, o Kraku i Wandzie

wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault "Kopciuszek", Aleksander Puszkin "Bajka o rybaku i rybce;"

wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego

pieśni i piosenki patriotyczne.

Z kolei lista lektur uzupełniających (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym) dla klas IV-VI tak:



Adam Bahdaj "Kapelusz za 100 tysięcy"

Frances Hodgson Burnett "Tajemniczy ogród" lub inna powieść

Lewis Carroll "Alicja w Krainie Czarów"

Carlo Collodi "Pinokio"

Aleksander Dumas "Trzej muszkieterowie"

John Flanagan "Zwiadowcy". Księga 1. "Ruiny Gorlanu"

Olaf Fritsche "Skarb Troi"

Emilia Kiereś "Rzeka"

Joseph Rudyard Kipling "Księga dżungli"

Janusz Korczak "Król Maciuś Pierwszy"

Rafał Kosik "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi"

Zofia Kossak-Szczucka, "Topsy i Lupus"

Marcin Kozioł "Skrzynia Władcy Piorunów"

Selma Lagerlöf "Cudowna podróż"

Stanisław Lem "Cyberiada" (fragmenty)

Bolesław Leśmian "Klechdy sezamowe"

Kornel Makuszyński – wybrana powieść

Andrzej Maleszka "Magiczne drzewo"

Alan Aleksander Milne "Kubuś Puchatek"

Lucy Maud Montgomery "Ania z Zielonego Wzgórza"

Małgorzata Musierowicz – wybrana powieść

Ewa Nowak "Pajączek na rowerze"

Edmund Niziurski "Sposób na Alcybiadesa"

Sat-Okh "Biały Mustang"

Longin Jan Okoń "Tecumseh"

Ferdynand Antoni Ossendowski "Słoń Birara"

Jacek Podsiadło "Czerwona kartka dla Sprężyny"

Henryk Sienkiewicz "Janko Muzykant"

Alfred Szklarski – wybrana powieść

Mark Twain "Przygody Tomka Sawyera"

Louis de Wohl "Posłaniec króla"

wybrane pozycje z serii "Nazywam się… "(np. Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria Curie-Skłodowska, Jan Paweł II i inni) lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela.

Lista lektur dla klas VII-VIII

Po wprowadzeniu zmian lista lektur obowiązkowych dla klas VII-VIII szkół podstawowych to:



Charles Dickens "Opowieść wigilijna"

Aleksander Fredro "Zemsta"

Jan Kochanowski – wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII

Aleksander Kamiński "Kamienie na szaniec"

Ignacy Krasicki "Żona modna"

Adam Mickiewicz – "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady część II", wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie", "Pan Tadeusz" (całość)

Antoine de Saint-Exupéry "Mały Książę"

Henryk Sienkiewicz – "Quo vadis", "Latarnik"

Juliusz Słowacki "Balladyna"

Stefan Żeromski "Syzyfowe prace"

Sławomir Mrożek "Artysta"

Melchior Wańkowicz "Tędy i owędy" (wybrany reportaż, wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI, a ponadto Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca).

Z kolei lista lektur uzupełniających (obowiązkowo dwie w każdym roku szkolnym) dla klas VII-VIII to:



Miron Białoszewski "Pamiętnik z powstania warszawskiego" (fragmenty)

Agatha Christie – wybrana powieść kryminalna

Lloyd Cassel Douglas "Wielki Rybak"

Arkady Fiedler "Dywizjon 303"

Ernest Hemingway "Stary człowiek i morze"

Barbara Kosmowska "Pozłacana rybka"

Zofia Kossak-Szczucka "Bursztyny" (wybrane opowiadanie)

André Frossard "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II"

Karolina Lanckorońska "Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945" (fragmenty)

Bolesław Prus – "Placówka", "Zemsta"

Henryk Sienkiewicz "Krzyżacy", "Sąd Ozyrysa"

Eric-Emmanuel Schmitt "Oskar i pani Róża"

Nicolas Sparks "Jesienna miłość"

Melchior Wańkowicz – "Bitwa o Monte Cassino" (fragmenty), "Ziele na kraterze" lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela, w tym wiersze poetów współczesnych i reportaże.