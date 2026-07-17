Według wstępnych, cząstkowych danych 37,6 tys. osób dokonało i opłaciło 74,8 tys. rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni. Łącznie odnotowano:

65,5 tys. opłaconych rejestracji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie;

9,3 tys. opłaconych rejestracji na studia drugiego stopnia.

Najpopularniejsze kierunki na UW

Największym zainteresowaniem cieszyły się:

ekonomia; finanse i rachunkowość; ekonometria i Data Science (studia stacjonarne pierwszego stopnia) – 3494 rejestracje;

(studia stacjonarne pierwszego stopnia) – 3494 rejestracje; zarządzanie (studia stacjonarne pierwszego stopnia) – 3142 rejestracje;

(studia stacjonarne pierwszego stopnia) – 3142 rejestracje; psychologia (Psychology) (studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie) – 2943 rejestracje.

Najwyższy wskaźnik liczby kandydatów na jedno miejsce odnotowano na kierunkach:

kierunek lekarski – 32,78 osoby na miejsce (1967 przy limicie 60 miejsc);

– 32,78 osoby na miejsce (1967 przy limicie 60 miejsc); Business and Management – 26,23 osoby na miejsce (1049 przy limicie 40 miejsc);

– 26,23 osoby na miejsce (1049 przy limicie 40 miejsc); kultury Azji i Afryki – japonistyka – 19,12 osoby na miejsce (478 przy limicie 25 miejsc).

Ostateczne statystyki dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 zostaną opublikowane po zakończeniu wszystkich etapów postępowania rekrutacyjnego.

Najpopularniejsze kierunki na UW w poprzedniej rekrutacji

W ubiegłorocznej rekrutacji najwięcej kandydatów na jedno miejsce zgłosiło się na:

kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie (23,95);

Business and Management, stacjonarne, pierwszego stopnia (22,18);

orientalistykę – japonistykę, stacjonarne, pierwszego stopnia (20,44).

Najwyższe progi punktowe w pierwszej turze obowiązywały na:

informatyce (90,36);

orientalistyce – japonistyce (88,55);

energetyce jądrowej (86,51);

orientalistyce – sinologii (85,55);

orientalistyce – koreanistyce (85,4)

Uczelnia w tym roku ogłosiła uruchomienie nowych kierunków studiów, Kształcenie rozpocznie się 1 października 2026 roku:

zarządzanie ludźmi z wykorzystaniem AI (studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Zarządzania,

(studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Zarządzania, nowe technologie w instytucjach kultury (studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

English Language Instruction (studia drugiego stopnia), organizowane przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, absolwenci otrzymają przygotowanie do wykonywania zawodu lektora języka angielskiego w edukacji pozaformalnej,

andragogika – trener kompetencji przyszłości (studia pierwszego stopnia): organizowane przez Wydział Pedagogiczny,

andragogika – poradnictwo kariery i zarządzanie procesem uczenia się (studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Pedagogiczny,

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (studia pierwszego stopnia), organizowane przez Wydział Pedagogiczny;

pedagogika – studia nad edukacją, praca z dzieckiem i rodziną (studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Pedagogiczny:

Uniwersytet Warszawski. Harmonogram rekrutacji 2026

Uniwersytet Warszawski podał także harmonogram tegorocznej rekrutacji na studia.