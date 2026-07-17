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Rekrutacja na Uniwersytet Warszawski. Nawet 33 osoby na jedno miejsce

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 08:59
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Uniwersytet Warszawski
Rekrutacja na Uniwersytet Warszawski. Nawet 33 osoby na jedno miejsce/Shutterstock
Na Uniwersytecie Warszawskim odnotowano rekordowe zainteresowanie kandydatów w czasie tegorocznej rekrutacji na studia. Najbardziej oblegane są: kierunek lekarski – 32,78 osoby na miejsce oraz Business and Management – 26,23 osoby na miejsce.

Według wstępnych, cząstkowych danych 37,6 tys. osób dokonało i opłaciło 74,8 tys. rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni. Łącznie odnotowano:

  • 65,5 tys. opłaconych rejestracji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie;
  • 9,3 tys. opłaconych rejestracji na studia drugiego stopnia.

Najpopularniejsze kierunki na UW

Największym zainteresowaniem cieszyły się:

  • ekonomia; finanse i rachunkowość; ekonometria i Data Science (studia stacjonarne pierwszego stopnia) – 3494 rejestracje;
  • zarządzanie (studia stacjonarne pierwszego stopnia) – 3142 rejestracje;
  • psychologia (Psychology) (studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie) – 2943 rejestracje.

Najwyższy wskaźnik liczby kandydatów na jedno miejsce odnotowano na kierunkach:

  • kierunek lekarski – 32,78 osoby na miejsce (1967 przy limicie 60 miejsc);
  • Business and Management – 26,23 osoby na miejsce (1049 przy limicie 40 miejsc);
  • kultury Azji i Afryki – japonistyka – 19,12 osoby na miejsce (478 przy limicie 25 miejsc).

Ostateczne statystyki dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 zostaną opublikowane po zakończeniu wszystkich etapów postępowania rekrutacyjnego.

Najpopularniejsze kierunki na UW w poprzedniej rekrutacji

W ubiegłorocznej rekrutacji najwięcej kandydatów na jedno miejsce zgłosiło się na:

  • kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie (23,95);
  • Business and Management, stacjonarne, pierwszego stopnia (22,18);
  • orientalistykę – japonistykę, stacjonarne, pierwszego stopnia (20,44).

Najwyższe progi punktowe w pierwszej turze obowiązywały na:

  • informatyce (90,36);
  • orientalistyce – japonistyce (88,55);
  • energetyce jądrowej (86,51);
  • orientalistyce – sinologii (85,55);
  • orientalistyce – koreanistyce (85,4)

Uczelnia w tym roku ogłosiła uruchomienie nowych kierunków studiów, Kształcenie rozpocznie się 1 października 2026 roku:

  • zarządzanie ludźmi z wykorzystaniem AI (studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Zarządzania,
  • nowe technologie w instytucjach kultury (studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
  • English Language Instruction (studia drugiego stopnia), organizowane przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, absolwenci otrzymają przygotowanie do wykonywania zawodu lektora języka angielskiego w edukacji pozaformalnej,
  • andragogika – trener kompetencji przyszłości (studia pierwszego stopnia): organizowane przez Wydział Pedagogiczny,
  • andragogika – poradnictwo kariery i zarządzanie procesem uczenia się (studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Pedagogiczny,
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (studia pierwszego stopnia), organizowane przez Wydział Pedagogiczny;
  • pedagogika – studia nad edukacją, praca z dzieckiem i rodziną (studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Pedagogiczny:

Uniwersytet Warszawski. Harmonogram rekrutacji 2026

Uniwersytet Warszawski podał także harmonogram tegorocznej rekrutacji na studia.

  • 9 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
  • 9 lipca: ostatni dzień rejestracji w IRK
  • 22 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji
  • 23–24 i 27 lipca: przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Uniwersytet Warszawskirekrutacja
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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