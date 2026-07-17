Według wstępnych, cząstkowych danych 37,6 tys. osób dokonało i opłaciło 74,8 tys. rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni. Łącznie odnotowano:
- 65,5 tys. opłaconych rejestracji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie;
- 9,3 tys. opłaconych rejestracji na studia drugiego stopnia.
Najpopularniejsze kierunki na UW
Największym zainteresowaniem cieszyły się:
- ekonomia; finanse i rachunkowość; ekonometria i Data Science (studia stacjonarne pierwszego stopnia) – 3494 rejestracje;
- zarządzanie (studia stacjonarne pierwszego stopnia) – 3142 rejestracje;
- psychologia (Psychology) (studia stacjonarne, jednolite studia magisterskie) – 2943 rejestracje.
Najwyższy wskaźnik liczby kandydatów na jedno miejsce odnotowano na kierunkach:
- kierunek lekarski – 32,78 osoby na miejsce (1967 przy limicie 60 miejsc);
- Business and Management – 26,23 osoby na miejsce (1049 przy limicie 40 miejsc);
- kultury Azji i Afryki – japonistyka – 19,12 osoby na miejsce (478 przy limicie 25 miejsc).
Ostateczne statystyki dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 zostaną opublikowane po zakończeniu wszystkich etapów postępowania rekrutacyjnego.
Najpopularniejsze kierunki na UW w poprzedniej rekrutacji
W ubiegłorocznej rekrutacji najwięcej kandydatów na jedno miejsce zgłosiło się na:
- kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie (23,95);
- Business and Management, stacjonarne, pierwszego stopnia (22,18);
- orientalistykę – japonistykę, stacjonarne, pierwszego stopnia (20,44).
Najwyższe progi punktowe w pierwszej turze obowiązywały na:
- informatyce (90,36);
- orientalistyce – japonistyce (88,55);
- energetyce jądrowej (86,51);
- orientalistyce – sinologii (85,55);
- orientalistyce – koreanistyce (85,4)
Uczelnia w tym roku ogłosiła uruchomienie nowych kierunków studiów, Kształcenie rozpocznie się 1 października 2026 roku:
- zarządzanie ludźmi z wykorzystaniem AI (studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Zarządzania,
- nowe technologie w instytucjach kultury (studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
- English Language Instruction (studia drugiego stopnia), organizowane przez Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, absolwenci otrzymają przygotowanie do wykonywania zawodu lektora języka angielskiego w edukacji pozaformalnej,
- andragogika – trener kompetencji przyszłości (studia pierwszego stopnia): organizowane przez Wydział Pedagogiczny,
- andragogika – poradnictwo kariery i zarządzanie procesem uczenia się (studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Pedagogiczny,
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (studia pierwszego stopnia), organizowane przez Wydział Pedagogiczny;
- pedagogika – studia nad edukacją, praca z dzieckiem i rodziną (studia drugiego stopnia), organizowane przez Wydział Pedagogiczny:
Uniwersytet Warszawski. Harmonogram rekrutacji 2026
Uniwersytet Warszawski podał także harmonogram tegorocznej rekrutacji na studia.
- 9 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
- 9 lipca: ostatni dzień rejestracji w IRK
- 22 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji
- 23–24 i 27 lipca: przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.