Prawie 39 kandydatów na miejsce. Ten kierunek studiów odnotował najbardziej spektakularny skok

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu opublikował 15 lipca pierwsze listy rankingowe kandydatów na studia. Tradycyjnie największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. Oprócz tego popularne były: elektroradiologia i pielęgniarstwo.

Rekordowe zainteresowanie

O przyjęcie na kierunek lekarski w UMW ubiegało się 5 028 kandydatów na 357 miejsc, czyli 14 osób na miejsce. Rekordową liczbę chętnych odnotowano na medycynę w filii UMW w Wałbrzychu. O 60 miejsc rywalizowało aż 2077 osób, co dało wynik 34,6 zgłoszeń na miejsce. Jeszcze trzy lata temu wynosił on 10 kandydatów na miejsce.

Na stomatologię startowało 2 004 osób, czyli 38,5 na miejsce. Po ogłoszeniu pierwszej listy rankingowej na studia lekarskie próg punktowy wyniósł 180 punktów na 200 możliwych, a na lekarsko-dentystyczne - 182.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Najbardziej oblegane kierunki

Największym zainteresowaniem kandydatów cieszą się:

kierunek lekarsko-dentystyczny – 38,5 kandydatów na miejsce,

– 38,5 kandydatów na miejsce, kierunek lekarski w Filii UMW w Wałbrzychu – 34,6 kandydatów na miejsce,

– 34,6 kandydatów na miejsce, elektroradiologia – 18,1 kandydatów na miejsce,

– 18,1 kandydatów na miejsce, pielęgniarstwo – 17,1 kandydatów na miejsce,

– 17,1 kandydatów na miejsce, kierunek lekarski Wrocław – 14,1 kandydatów na miejsce,

– 14,1 kandydatów na miejsce, fizjoterapia – 13,3 kandydatów na miejsce,

analityka medyczna – 10 kandydatów na miejsce

biologia medyczna – 9,9 kandydatów na miejsce

ratownictwo medyczne – 8,9 kandydatów na miejsce.

Najbardziej spektakularny wzrost

Coraz większą popularnością cieszą się kierunki związane z nowoczesną diagnostyką, ielęgniarstwem oraz medycyną laboratoryjną. Najbardziej spektakularny wzrost odnotował kierunek lekarski w Filii UMW w Wałbrzychu. W pierwszym roku rekrutacji, w 2023 roku, o jedno miejsce ubiegało się 10 kandydatów. W 2024 roku wskaźnik wzrósł do 29 kandydatów na miejsce, w 2025 roku osiągnął 32 kandydatów na miejsce, a w tegorocznej rekrutacji wyniósł już 34,6 kandydatów na miejsce. W ciągu zaledwie trzech lat zainteresowanie tym kierunkiem wzrosło ponad trzykrotnie.

Wzrost zainteresowania kierunkami medycznymi:

ratownictwo medyczne – z 2 kandydata na miejsce w 2019 roku do 8,9 kandydatów na miejsce w 2026 roku,

– z 2 kandydata na miejsce w 2019 roku do 8,9 kandydatów na miejsce w 2026 roku, położnictwo – z 3 kandydatów na miejsce w 2019 roku do 8,3 kandydatów na miejsce w 2026 roku,

– z 3 kandydatów na miejsce w 2019 roku do 8,3 kandydatów na miejsce w 2026 roku, kierunek lekarski Wrocław – z 13 kandydatów na miejsce w 2019 roku do 14,1 kandydatów na miejsce w 2026 roku,

analityka medyczna – z 5 kandydatów na miejsce w 2019 roku do 10 kandydatów na miejsce w 2026 roku,

dietetyka – z 4 kandydatów na miejsce w 2019 roku do 6,1 kandydatów na miejsce w 2026 roku,

zdrowie publiczne – z 2 kandydatów na miejsce w 2019 roku do 2,5 w 2026 roku,

farmacja – utrzymuje się cały czas prawie na tym samym poziomie - 4 kandydatów na miejsce w 2019 roku a 3,7 kandydatów na miejsce w 2026 roku.

Teraz zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci mają czas na potwierdzenie zamiaru podjęcia nauki i dostarczenie wymaganych dokumentów. Pozostali powinni na bieżąco śledzić harmonogram postępowania kwalifikacyjnego i kolejne listy osób zakwalifikowanych publikowane w systemie IRK. Kolejna lista rankingowa zostanie opublikowana 20 lipca.