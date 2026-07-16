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Prawie 39 kandydatów na miejsce. Ten kierunek studiów odnotował najbardziej spektakularny skok

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 12:55
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Nowo otwarta biblioteka Uniwersytetu Medycznego we Wroclawiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu/Agencja Gazeta
Ponad 18,2 tys. osób ubiegało się o przyjęcie na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (UMW) w tym roku Najtrudniej było dostać się na studia lekarsko-dentystyczne, gdzie o jedno miejsce walczyło 38 kandydatów.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu opublikował 15 lipca pierwsze listy rankingowe kandydatów na studia. Tradycyjnie największym zainteresowaniem tradycyjnie cieszyły się kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. Oprócz tego popularne były: elektroradiologia i pielęgniarstwo.

Rekordowe zainteresowanie

O przyjęcie na kierunek lekarski w UMW ubiegało się 5 028 kandydatów na 357 miejsc, czyli 14 osób na miejsce. Rekordową liczbę chętnych odnotowano na medycynę w filii UMW w Wałbrzychu. O 60 miejsc rywalizowało aż 2077 osób, co dało wynik 34,6 zgłoszeń na miejsce. Jeszcze trzy lata temu wynosił on 10 kandydatów na miejsce.

Na stomatologię startowało 2 004 osób, czyli 38,5 na miejsce. Po ogłoszeniu pierwszej listy rankingowej na studia lekarskie próg punktowy wyniósł 180 punktów na 200 możliwych, a na lekarsko-dentystyczne - 182.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Najbardziej oblegane kierunki

Największym zainteresowaniem kandydatów cieszą się:

  • kierunek lekarsko-dentystyczny – 38,5 kandydatów na miejsce,
  • kierunek lekarski w Filii UMW w Wałbrzychu – 34,6 kandydatów na miejsce,
  • elektroradiologia – 18,1 kandydatów na miejsce,
  • pielęgniarstwo – 17,1 kandydatów na miejsce,
  • kierunek lekarski Wrocław – 14,1 kandydatów na miejsce,
  • fizjoterapia – 13,3 kandydatów na miejsce,
  • analityka medyczna – 10 kandydatów na miejsce
  • biologia medyczna – 9,9 kandydatów na miejsce
  • ratownictwo medyczne – 8,9 kandydatów na miejsce.

Najbardziej spektakularny wzrost

Coraz większą popularnością cieszą się kierunki związane z nowoczesną diagnostyką, ielęgniarstwem oraz medycyną laboratoryjną. Najbardziej spektakularny wzrost odnotował kierunek lekarski w Filii UMW w Wałbrzychu. W pierwszym roku rekrutacji, w 2023 roku, o jedno miejsce ubiegało się 10 kandydatów. W 2024 roku wskaźnik wzrósł do 29 kandydatów na miejsce, w 2025 roku osiągnął 32 kandydatów na miejsce, a w tegorocznej rekrutacji wyniósł już 34,6 kandydatów na miejsce. W ciągu zaledwie trzech lat zainteresowanie tym kierunkiem wzrosło ponad trzykrotnie.

Wzrost zainteresowania kierunkami medycznymi:

  • ratownictwo medyczne – z 2 kandydata na miejsce w 2019 roku do 8,9 kandydatów na miejsce w 2026 roku,
  • położnictwo – z 3 kandydatów na miejsce w 2019 roku do 8,3 kandydatów na miejsce w 2026 roku,
  • kierunek lekarski Wrocław – z 13 kandydatów na miejsce w 2019 roku do 14,1 kandydatów na miejsce w 2026 roku,
  • analityka medyczna – z 5 kandydatów na miejsce w 2019 roku do 10 kandydatów na miejsce w 2026 roku,
  • dietetyka – z 4 kandydatów na miejsce w 2019 roku do 6,1 kandydatów na miejsce w 2026 roku,
  • zdrowie publiczne – z 2 kandydatów na miejsce w 2019 roku do 2,5 w 2026 roku,
  • farmacja – utrzymuje się cały czas prawie na tym samym poziomie - 4 kandydatów na miejsce w 2019 roku a 3,7 kandydatów na miejsce w 2026 roku.

Teraz zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci mają czas na potwierdzenie zamiaru podjęcia nauki i dostarczenie wymaganych dokumentów. Pozostali powinni na bieżąco śledzić harmonogram postępowania kwalifikacyjnego i kolejne listy osób zakwalifikowanych publikowane w systemie IRK. Kolejna lista rankingowa zostanie opublikowana 20 lipca.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Wrocławuczelniemedycynarekrutacja
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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