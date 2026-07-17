92 proc. Polaków nie robi 100 proc. 7 pytanie okazuje się zbyt trudne. Geografia. Polska. Miasta. Mniej niż 8/10 to wstyd
dzisiaj, 08:44
92 proc. Polaków nie robi 100 proc. 7 pytanie okazuje się zbyt trudne. Geografia. Polska. Miasta. Mniej niż 8/10 to wstyd/ShutterStock
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Źródło dziennik.pl
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