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92 proc. Polaków nie robi 100 proc. 7 pytanie okazuje się zbyt trudne. Geografia. Polska. Miasta. Mniej niż 8/10 to wstyd

Lena Ratajczyk
Lena RatajczykRedaktorka.
dzisiaj, 08:44
92 proc. Polaków nie robi 100 proc. 7 pytanie okazuje się zbyt trudne. Geografia. Polska. Miasta. Mniej niż 8/10 to wstyd
92 proc. Polaków nie robi 100 proc. 7 pytanie okazuje się zbyt trudne. Geografia. Polska. Miasta. Mniej niż 8/10 to wstyd/ShutterStock
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskageografiaquizquizy z wiedzy ogólnej
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