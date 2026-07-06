Wyniki matur 2026. Gdzie sprawdzić i jak się odwołać?

8 lipca od godziny 8:30 maturzyści będą mogli sprawdzić swoje wyniki w systemie Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) oraz w szkołach. Login oraz hasło potrzebne do zalogowania do systemu przekazuje zdającemu dyrektor szkoły. W tym przypadku można też użyć profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Tego samego dnia szkoły dostaną świadectwa dojrzałości, aneksy oraz informacje o wynikach egzaminów. Uczniowie będą mogli je odebrać w swoich placówkach.

Matura 2026. Odwołania od wyników

Od wyników matury można się odwołać i zyskać kilka punktów. W tym roku, kiedy to do egzaminu przystępuje 1,5 rocznika, walka o każdy punkt może być niezwykle istotna i doprowadzić do lawiny odwołań.

Centralna Komisja Edukacyjna umożliwia złożenie wniosku o wgląd do swojej pracy. Po tym, gdy ten wpłynie, Okręgowa Komisja Edukacyjna ma maksymalnie pięć dni roboczych, by wskazać termin i miejsce, gdzie absolwent może zapoznać się z arkuszem. Gdy uzna, że jakieś zadania zostały ocenione niesprawiedliwie, może zawnioskować o weryfikację sumy punktów, z uzasadnieniem, dlaczego dane zadanie powinno zostać ocenione lepiej.

Rekordowa matura 2026

Odpowiedź OKE na wniosek o weryfikację może potrwać 14 dni. Potem w ciągu 7 dni od otrzymania wyniku weryfikacji można odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Następny termin to 21 dni od przekazania odwołania do CKE - tyle ma Kolegium na rozstrzygnięcie, przy czym termin może zostać jednorazowo wydłużony o 7 dni.

Maturę 2026 napisało 450 tys. osób, w tym 345 tys. tegorocznych absolwentów. To znacznie więcej niż w poprzednich latach. W przyszłym roku spodziewamy się jeszcze większej liczby absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego – mówił Robert Zakrzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w rozmowie z Polskim Radiem.