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QUIZ. Życie w czasach PRL. Komplet dla tych, co przeżyli. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
25 minut temu
PRL
QUIZ. Życie w czasach PRL. Komplet dla tych, co przeżyli. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje/NAC
Dorastałeś w czasach PRL? Pamiętasz jeszcze tamte smaki, zapachy, zwyczaje i powiedzenia? Jeśli tak, to z naszym quizem poradzisz sobie bez problemu. Uważajcie na pytanie nr 10. To co? Zaczynamy?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquiz prl
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