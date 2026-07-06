QUIZ. Życie w czasach PRL. Komplet dla tych, co przeżyli. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje
25 minut temu
QUIZ. Życie w czasach PRL. Komplet dla tych, co przeżyli. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje/NAC
Dorastałeś w czasach PRL? Pamiętasz jeszcze tamte smaki, zapachy, zwyczaje i powiedzenia? Jeśli tak, to z naszym quizem poradzisz sobie bez problemu. Uważajcie na pytanie nr 10. To co? Zaczynamy?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquiz prl
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