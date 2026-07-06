"Dwa razy więcej pracy dla nauczycieli". ZNP alarmuje ws. zmian w szkołach od 1 września

Związek podkreśla, że jest za rozwiązaniami, które usprawniają komunikację między szkołą, uczniami i rodzicami oraz wykorzystują nowoczesne technologie w sposób odpowiedzialny. "Jednocześnie stoimy na stanowisku, że wdrażanie i wykorzystywanie narzędzi cyfrowych musi respektować prawa pracownicze nauczycieli, zapewniać właściwe warunki wykonywania pracy, chronić równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz nie prowadzić do nieuzasadnionego zwiększania obowiązków ani odpowiedzialności pracowników oświaty” – napisała do wiceszefowej MEN Katarzyny Lubnauer Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP.

Podwójne obowiązki nauczycieli

W nowym rozwiązaniu związek widzi niebezpieczeństwo "dublowania obowiązków administracyjnych poprzez konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do różnych systemów". Wynika to z tego, że w fazie pilotażowej przewidziano równoległe prowadzenie dwóch dzienników elektronicznych, co - zdaniem ZNP- prowadzi do "zwiększenia obciążenia pracą pedagogów, bez zapewnienia odpowiednich narzędzi organizacyjnych i technicznych”.

Inne ZNP zastrzeżenia dotyczą:

pośpiechu i okresu urlopowego , w którym nowe przepisy są procedowane,

, w którym nowe przepisy są procedowane, przenoszenia na nauczycieli odpowiedzialności za testowanie nowego rozwiązania, jeżeli odbywa się to kosztem czasu poświęcanego uczniom oraz jakości procesu dydaktycznego.

jeżeli odbywa się to kosztem czasu poświęcanego uczniom oraz jakości procesu dydaktycznego. nakładania kolejnych, dodatkowych obowiązków związanych z równoległym prowadzeniem dokumentacji co oznacza dokładanie zbędnej biurokracji.

Związek oprócz tego domaga się wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego dostarczanie nauczycielom wiadomości od rodziców wyłącznie w godzinach pracy, niezależnie od momentu ich wysłania. "Mając na uwadze dobro uczniów, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej, Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o wstrzymanie dalszych prac nad projektem w jego obecnym kształcie i skierowanie go do pogłębionych konsultacji" - czytamy w piśmie do MEN.

Nowy dziennik elektroniczny w szkołach

W roku szkolnym 2026-27 zaplanowany jest pilotaż, a w następnym pełne wdrożenie darmowego państwowego e-Dziennika szkolnego. Nowy całkowicie bezpłatny system zostanie w pełni zintegrowany z Systemem Informacji Oświatowej, co usprawni przepływ danych o ocenach, frekwencji i komunikacji między szkołą a domem.

Dostęp do niego będzie możliwy przez dedykowany portal oraz rządową aplikację mObywatel. Pilotaż w roku szkolnym 2026/2027 obejmie wybrane szkoły podstawowe – publiczne i niepubliczne.