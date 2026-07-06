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"Dwa razy więcej pracy dla nauczycieli". ZNP alarmuje ws. zmian w szkołach od 1 września

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 11:14
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ZNP
"Dwa razy więcej pracy dla nauczycieli". ZNP alarmuje ws. zmian w szkołach od 1 września/Agencja Gazeta
Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do MEN o wstrzymanie prac nad projektem dotyczącym dziennika elektronicznego w szkołach i skierowanie go do głębszych konsultacji. "Cyfryzacja nie może oznaczać przenoszenia na pracowników oświaty nowych obowiązków bez zapewnienia odpowiednich narzędzi, wsparcia organizacyjnego i finansowego" – czytamy w opinii ZNP na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe.

Związek podkreśla, że jest za rozwiązaniami, które usprawniają komunikację między szkołą, uczniami i rodzicami oraz wykorzystują nowoczesne technologie w sposób odpowiedzialny. "Jednocześnie stoimy na stanowisku, że wdrażanie i wykorzystywanie narzędzi cyfrowych musi respektować prawa pracownicze nauczycieli, zapewniać właściwe warunki wykonywania pracy, chronić równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz nie prowadzić do nieuzasadnionego zwiększania obowiązków ani odpowiedzialności pracowników oświaty” – napisała do wiceszefowej MEN Katarzyny Lubnauer Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP.

Podwójne obowiązki nauczycieli

W nowym rozwiązaniu związek widzi niebezpieczeństwo "dublowania obowiązków administracyjnych poprzez konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do różnych systemów". Wynika to z tego, że w fazie pilotażowej przewidziano równoległe prowadzenie dwóch dzienników elektronicznych, co - zdaniem ZNP- prowadzi do "zwiększenia obciążenia pracą pedagogów, bez zapewnienia odpowiednich narzędzi organizacyjnych i technicznych”.

Inne ZNP zastrzeżenia dotyczą:

  • pośpiechu i okresu urlopowego, w którym nowe przepisy są procedowane,
  • przenoszenia na nauczycieli odpowiedzialności za testowanie nowego rozwiązania, jeżeli odbywa się to kosztem czasu poświęcanego uczniom oraz jakości procesu dydaktycznego.
  • nakładania kolejnych, dodatkowych obowiązków związanych z równoległym prowadzeniem dokumentacji co oznacza dokładanie zbędnej biurokracji.

Związek oprócz tego domaga się wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego dostarczanie nauczycielom wiadomości od rodziców wyłącznie w godzinach pracy, niezależnie od momentu ich wysłania. "Mając na uwadze dobro uczniów, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej, Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o wstrzymanie dalszych prac nad projektem w jego obecnym kształcie i skierowanie go do pogłębionych konsultacji" - czytamy w piśmie do MEN.

Nowy dziennik elektroniczny w szkołach

W roku szkolnym 2026-27 zaplanowany jest pilotaż, a w następnym pełne wdrożenie darmowego państwowego e-Dziennika szkolnego. Nowy całkowicie bezpłatny system zostanie w pełni zintegrowany z Systemem Informacji Oświatowej, co usprawni przepływ danych o ocenach, frekwencji i komunikacji między szkołą a domem.

Dostęp do niego będzie możliwy przez dedykowany portal oraz rządową aplikację mObywatel. Pilotaż w roku szkolnym 2026/2027 obejmie wybrane szkoły podstawowe – publiczne i niepubliczne.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: nauczycieleZNPdziennik elektroniczny
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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