"Dwa razy więcej pracy dla nauczycieli". ZNP alarmuje ws. zmian w szkołach od 1 września

Związek podkreśla, że jest za rozwiązaniami, które usprawniają komunikację między szkołą, uczniami i rodzicami oraz wykorzystują nowoczesne technologie w sposób odpowiedzialny. "Jednocześnie stoimy na stanowisku, że wdrażanie i wykorzystywanie narzędzi cyfrowych musi respektować prawa pracownicze nauczycieli, zapewniać właściwe warunki wykonywania pracy, chronić równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz nie prowadzić do nieuzasadnionego zwiększania obowiązków ani odpowiedzialności pracowników oświaty” – napisała do wiceszefowej MEN Katarzyny Lubnauer Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP.
Podwójne obowiązki nauczycieli
W nowym rozwiązaniu związek widzi niebezpieczeństwo "dublowania obowiązków administracyjnych poprzez konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do różnych systemów". Wynika to z tego, że w fazie pilotażowej przewidziano równoległe prowadzenie dwóch dzienników elektronicznych, co - zdaniem ZNP- prowadzi do "zwiększenia obciążenia pracą pedagogów, bez zapewnienia odpowiednich narzędzi organizacyjnych i technicznych”.
Inne ZNP zastrzeżenia dotyczą:
- pośpiechu i okresu urlopowego, w którym nowe przepisy są procedowane,
- przenoszenia na nauczycieli odpowiedzialności za testowanie nowego rozwiązania, jeżeli odbywa się to kosztem czasu poświęcanego uczniom oraz jakości procesu dydaktycznego.
- nakładania kolejnych, dodatkowych obowiązków związanych z równoległym prowadzeniem dokumentacji co oznacza dokładanie zbędnej biurokracji.
Związek oprócz tego domaga się wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego dostarczanie nauczycielom wiadomości od rodziców wyłącznie w godzinach pracy, niezależnie od momentu ich wysłania. "Mając na uwadze dobro uczniów, nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej, Związek Nauczycielstwa Polskiego wnosi o wstrzymanie dalszych prac nad projektem w jego obecnym kształcie i skierowanie go do pogłębionych konsultacji" - czytamy w piśmie do MEN.
Nowy dziennik elektroniczny w szkołach
W roku szkolnym 2026-27 zaplanowany jest pilotaż, a w następnym pełne wdrożenie darmowego państwowego e-Dziennika szkolnego. Nowy całkowicie bezpłatny system zostanie w pełni zintegrowany z Systemem Informacji Oświatowej, co usprawni przepływ danych o ocenach, frekwencji i komunikacji między szkołą a domem.
Dostęp do niego będzie możliwy przez dedykowany portal oraz rządową aplikację mObywatel. Pilotaż w roku szkolnym 2026/2027 obejmie wybrane szkoły podstawowe – publiczne i niepubliczne.
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.