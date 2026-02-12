Szefowa MEN Barbara Nowacka mówiła w rozmowie w Polsat News, że na prestiż zawodu nauczyciela realny wpływ ma także kwestia wynagrodzeń, które będą powiązane ze wskaźnikami gospodarczymi. Wprowadzimy tę zmianę – zapowiedziała. Jak dodała, ten postulat zostanie zrealizowany do końca kadencji parlament.

Część nauczycieli przestaje już wierzyć w tę obietnicę. Ich zdaniem Propozycja ZNP zakładająca powiązanie pensji nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce upadła ponieważ jest zbyt droga.

Apel ZNP ws. wynagrodzeń

ZNP nawiązał w swoim stanowisku do argumentów przedstawicieli rządu, którzy przy rozmowach o wynagrodzeniach nauczycieli zawsze przypominali duże podwyżki w 2024 roku. "Podwyżka wynagrodzeń w 2024 r. o 30 procent i 33 procent dla nauczycieli była konieczna, miała charakter wyrównawczy (po okresie wieloletnich zaniedbań) i godnościowy. Poprawiała sytuację materialną nauczycieli, ale nie dała realnego wzrostu wynagrodzeń oraz nie zrównała płac w oświacie z pensjami w gospodarce" - argumentuje ZNP.

Reklama

Minimalne wynagrodzenie rośnie szybciej

Reklama

Według związkowców waloryzacja wynagrodzeń o 5 proc. w 2025 roku nie zmieniła sytuacji. "Wynagrodzenia nauczycieli nie osiągnęły – czy to w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce – nawet poziomu z 2012 r. Zaproponowana na 2026 rok 3‑procentowa waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli, przy ponad 8-procentowych wzrostach wynagrodzeń w gospodarce, pogłębia kryzys płacowy w oświacie"- uważają związkowcy. To porównanie wzburzyło pedagogów "Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 8,5 proc., a nauczycieli o 3 proc. Mieliśmy dążyć do średniej krajowej a nie minimalnej" - denerwuje się jedna z nauczycielek we wpisie pod postem ZNP.

Podkreślają, że minimalne wynagrodzenie za pracę i przeciętne wynagrodzenie w gospodarce rosną w Polsce zdecydowanie szybciej. Dlatego 3-procentowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2026 roku nie wpłynie na podniesie prestiżu społecznego i finansowego naszej grupy zawodowej oraz nie zachęci młodych do pracy w tym zawodzie.

ZNP: Niedopuszczalne jest 161 zł brutto różnicy

Prezydium ZG ZNP domaga się likwidacji spłaszczenia wynagrodzeń zasadniczych między nauczycielami bez stopnia awansu zawodowego, przygotowującymi się do zawodu a nauczycielami mianowanymi. "Niedopuszczalne jest 161 zł brutto różnicy w wynagrodzeniu zasadniczym, ponieważ ta niewielka różnica demotywuje i nie zachęca nauczycieli do podejmowania pracy w zawodzie, ani do pozostawania w nim, stąd narastający kryzys kadrowy w oświacie i brak młodych nauczycieli" - napisali związkowcy.

"Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli"

ZNP domaga się pilnie systemowych i długofalowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Zgodnie z deklaracją złożoną przez premiera Donalda Tuska w listopadzie 2024 r. na XLIII Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP o przyspieszeniu sejmowych prac nad obywatelskim projektem ZNP nowelizacji Karty Nauczyciela, domagamy się niezwłocznego procedowania Inicjatywy ZNP "Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli".