Od 1 września 2026 r. nauczyciele, którzy rozpoczęli pracę przed 1 stycznia 1999 r., a także mają co najmniej 30-letni staż pracy, będą mieli prawo do przejścia na emeryturę stażową. W konsekwencji jednak nie będą już mogli skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, który najczęściej trwa okrągły rok i jest płatny. Obecnie mają prawo do płatnego urlopu, ale tylko na leczenie sanatoryjne lub pobyt uzdrowiskowy, czyli na ok. miesiąc.

Emerytury stażowe nauczycieli zostały wprowadzone przez rząd PiS.Przepis przewidujący możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę dla nauczycieli, czyli art. 88a Karty nauczyciela, w całości był procedowany za ministra Przemysława Czarnka, który, odpowiadając na postulaty Solidarności i traktując je jako kiełbasę wyborczą przed mającymi nastąpić wyborami parlamentarnymi, parł do ich uchwalenia – wyjaśniła Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP, cytowana przez "Dziennik Gazetę Prawną".

Nauczyciel: Czekałem z decyzją o urlopie "na stare lata"

Wielu nauczycieli czuje się pokrzywdzonych tymi przepisami. "Jestem nauczycielem z 38 letnim stażem. W roku 2025 objęła mnie emerytura czarnkowa. Tym samym straciłem możliwość skorzystania z urlopu zdrowotnego. Czekałem z decyzją o urlopie "na stare lata" - napisał do "Dziennik.pl jeden z nauczycieli.

Opisał swoje próby skorzystania z urlopu uzdrowiskowego. "W roku 2024 zachorowałem na raka jelita grubego. Byłem na zwolnieniu, przeszedłem operację... wylizalem się. Wróciłem do szkoły, pracuję. Jestem pod kontrolą onkologa. Od lekarza rodzinnego dowiedziałem się, że sanatorium przysługuje osobom które w ostatnich pięciu latach nie przechodziły choroby onkologicznej. Mogę zapomnieć o sanatorium" - relacjonuje nauczyciel.

"Tylko młodzi zdrowi nauczyciele mogą iść na urlop"

Podkreślił, że przez całą karierę nauczycielska nie korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia. "Myślałem że jak coś się zadzieje z moim zdrowiem to wtedy wezmę. Zadziało się, a państwo powiedziało że tylko młodzi zdrowi nauczyciele mogą iść na urlop. Ty nauczycielu po 38 latach możesz iść najwyżej na bieda czarnkową emeryturę. Do kompensacyjnej mam 4 lata, do emerytury 6. Może dożyję" - zakończył nauczyciel.