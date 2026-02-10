Nowa ocena ma pomóc szybko zdiagnozować uczniów z problemami i im pomóc. Skrajnie prawicowe środowiska obawiają się jednak zbyt dużej ingerencji w rodzinę. Nowa szkoła ma inwigilować rodzinę, a nie ją wspierać – stwierdził Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris w rozmowie z Radiem Wnet. Zachęca rodziców do składania sprzeciwu wobec oceny funkcjonalnej.

"Nowy sposób gromadzenia informacji o rodzinie"

Jego zdaniem pod hasłem narzędzia lepszego dopasowania dydaktyki do potrzeb dziecka kryje się znacznie głębsza przebudowa systemu oświaty i nowy sposób gromadzenia informacji o rodzinie.Wokół pojęcia oceny funkcjonalnej mamy do czynienia z ogromnym oporem nauczycieli, pedagogów, rodziców, samych szkół. (…) Koncepcja oceny funkcjonalnej to element szerokiego pakietu bardzo głębokiej zmiany systemu edukacji. Fundamentalnym elementem jest głębokie wejście – z inwigilacją przez szkołę – w środowisko rodzinne - stwierdził Kwaśniewski.

Wskazywał na udostępniony szkołom portal wsparcia edukacyjno-specjalistycznego. Zawiera on ankiety i kwestionariusze, które mają obejmować pytania o relacje rodzinne i sytuację materialną, relację pomiędzy dziećmi a rodzicami.

Prezes Ordo Iuris o ryzyku dla autonomii rodziny

Zdaniem Kwaśniewskiego ujawnienie tych informacji może uruchamiać "skutki znane z części krajów skandynawskich". Jego zdaniem bez zasady tajemnicy tworzy to ryzyko dla autonomii rodziny. Można się spodziewać efektów takich jak w Skandynawii, gdzie negatywne profile funkcjonalne (…) są przesłankami do wszczynania postępowań o ograniczenie władzy rodzicielskiej - powiedział prezes Ordo Iuris.

Ocena potrzeb i możliwości dzieci i uczniów

Wprowadzenie oceny funkcjonalnej to element planu MEN, którego celem jest poprawa jakości kształcenia w Polsce. Ocena funkcjonalna nie skupia się wyłącznie na wynikach, ale również na sposobach radzenia sobie w codziennym życiu.

Jak informowało MEN, ocena funkcjonalna będzie wprowadzana sukcesywnie, jako dodatkowa metoda wspierająca proces dydaktyczno-wychowawczy. Jej celem jest lepsza ocena potrzeb i możliwości dzieci i uczniów. Ocena funkcjonalna będzie miała za zadanie wczesne wykrycie dzieci z różnego rodzaju problemami, dzięki czemu będą mogły one liczyć na szybkie wsparcie.