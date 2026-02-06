MEN chce wydłużyć do 31 sierpnia 2026 r. obowiązywanie przepisów o kształceniu uczniów będących obywatelami Ukrainy. Chodzi m.in. o możliwość organizowania dodatkowych lekcji polskiego. Projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji publicznych. To zmiana ważna m.in. dla tych nauczycieli, którzy mają godziny ponadwymiarowe.

W uzasadnieniu do projektu wskazano także, że rok szkolny trwa formalnie od 1 września do 31 sierpnia. Dlatego ze względu na "konieczność uniknięcia ewentualnej dezorganizacji nauczania w szkołach, a także uwzględniając specyficzne potrzeby dzieci i uczniów", proponowane jest przedłużenie obowiązujących przepisów właśnie do zakończenia bieżącego roku szkolnego. Chodzi m.in. o możliwość chodzenia przez ucznia będącego obywatelem Ukrainy na dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Zmiany od nowego roku szkolnego

Jak informuje Strefa Edukacji, w art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela zapisana jest, zgodnie z którą: bez zgody nauczyciela można przydzielić godziny ponadwymiarowe do 1/4 pensum, za zgodą – można dać więcej, ale nie więcej niż 1/2 pensum. Wynika więc z tego, że 1,5 etatu dla nauczyciela to maksymalny czas jego pracy w jednej placówce. Nie stosuje się tego w przypadku m.in. nauczycieli praktycznej nauki zawodu lub nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych. Mogą oni ten limit przekroczyć, jeśli sami się na to zgodzą.

W szkole, gdzie utworzono dodatkowy oddział dla uczniów z Ukrainy, można (za zgodą nauczyciela) przydzielić godziny ponadwymiarowe wynoszące więcej niż pół pensum. Przepisy te mają wygasnąć 4 marca 2026 roku. Rząd planuje je przedłużyć, ale tylko do końca roku szkolnego. Od 1 września 2026 roku miałyby one już nie obowiązywać.

Maksymalnie 1,5 etatu w jednej szkole

W nowym roku szkolnym nauczyciele nie będą mogli pracować na więcej niż 1,5 etatu w jednej szkole. Maksymalne będą mogli w nie uczyć nie więcej niż 27 godzin. To oznacza mniej elastyczności dla dyrektorów w przydzielaniu godzin ponadwymiarowych. Jeśli będą chcieli mieć więcej godzin, niż limity ustalone ustawowo, będą musieli zdecydować się na pracę w dwóch szkołach.