Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. W ten sposób zakończył się długi spór nauczycieli z MEN. Od września ubiegłego roku nauczyciele nie dostawali pieniędzy za godziny ponadwymiarowe, których nie przeprowadzili nie ze swojej winy, tylko z tego powodu, że klasa była np. na wycieczce. Godziny ponadwymiarowe to zajęcia przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum.

Godziny ponadwymiarowe. Nowy zapis w ustawie

W nowelizacji ustawy znalazł się następujący zapis: "Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje również w przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć. W takim przypadku nauczycielowi można przydzielić do realizacji w czasie, w którym zostały zaplanowane godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze lub wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów".

Reklama

Kiedy wypłata wyrównania za godziny ponadwymiarowe?

Reklama

Nauczyciele dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Kiedy będą przelewy? Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające do realizacji w okresie od dnia 1 września 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., przysługujące nauczycielowi na podstawie ust. 1, wypłaca się do dnia 6 lutego 2026 r." – brzmi fragment ustawy.

MEN precyzuje zasady

MEN doprecyzował, że w czasie, w którym nauczyciel z przyczyn od siebie niezależnych nie będzie realizował godzin ponadwymiarowych, będzie mógł mieć przydzielone do realizacji różne zajęcia z uczniami lub na ich rzecz. Będzie można mu powierzyć również realizację doraźnych zastępstw. "W takim przypadku nauczyciel będzie realizował godziny doraźnych zastępstw w ramach wynagrodzenia, jakie przysługuje mu za zaplanowane godziny ponadwymiarowe" - podkreśla MEN.