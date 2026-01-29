Obecne obowiązujące rozporządzenie ministra edukacji w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy wygasa 4 marca 2026 r. Projekt nowelizacji przewiduje wydłużenie obowiązywania go do 31 sierpnia 2026 r. Termin ten jest zgodny z określonym w ustawie o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dodatkowe lekcje polskiego dla Ukraińców

W uzasadnieniu do projektu wskazano także, że rok szkolny trwa formalnie od 1 września do 31 sierpnia. Dlatego ze względu na "konieczność uniknięcia ewentualnej dezorganizacji nauczania w szkołach, a także uwzględniając specyficzne potrzeby dzieci i uczniów", proponowane jest przedłużenie obowiązujących przepisów właśnie do zakończenia bieżącego roku szkolnego.

Chodzi m.in. o możliwość chodzenia przez ucznia będącego obywatelem Ukrainy na dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego w wymiarze nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. To także możliwość uczęszczania przez uczniów oddziałów przygotowawczych zorganizowanych w branżowej szkole I stopnia lub technikum na zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Ważne dla nauczycieli korzystający z kompensówek

Przepisy te są ważne dla nauczycieli korzystający z kompensówek. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Nauczyciele korzystający z kompensówek nie mogą dalej pracować w szkole, przedszkolu lub w ośrodku nawet jeśli zajmowane stanowisko nie ma nic wspólnego z pracą dydaktyczną. Jeśli zaś nauczyciel podejmie inną pracę niż w zawodzie, to będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia. W związku z wojną w Ukrainie wprowadzono odstępstwa od tej zasady.

W podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przywrócony został przywilej dla części nauczycieli. Będą mogli pracować w szkole i jednoczesne pobierać świadczenie kompensacyjne.

Ustaw weszła w życie 30 września i będzie obowiązywać do 4 marca 2026 roku. Na jej podstawie możliwe jest zatrudnienie nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne bez utraty tego świadczenia na stanowisku pomocy nauczyciela lub nauczyciela w oddziale przygotowawczym dla uczniów z Ukrainy.

Kogo te przepisy obowiązują?