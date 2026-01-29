Niedawne zdarzenie na korytarzu w technikum w mieście La Spezia w Ligurii, gdzie jeden z uczniów śmiertelnie ugodził nożem kolegę, z którym był w osobistym konflikcie, wywołało wstrząs we Włoszech. Podano statystyki, według których 90 tysięcy osób w wieku od 15 do 19 lat przyznało się do tego, że użyło co najmniej raz noża, by coś uzyskać.

Powszechne zjawisko noszenia noży w szkołach

W związku z powszechnym, jak się okazało, zjawiskiem noszenia noży pojawił się pomysł wprowadzenia kontroli przy wejściu do szkół. Nie został jednak zaaprobowany.

Reklama

Rozporządzenie podpisane przez dwóch ministrów z rządu Giorgii Meloni ma na celu zwalczanie procederu noszenia noży. Zgodnie z okólnikiem w ramach takich działań na rzecz bezpieczeństwa dyrektorzy placówek oświatowych mogą zwrócić się do miejscowych komend policji o zgodę na kontrole prowadzone przy wykorzystaniu wykrywaczy metalu, gdy - jak zaznaczono - wymagają tego okoliczności.

13-letni uczeń przyniósł do szkoły nóż kuchenny

W dniu, gdy sformalizowano decyzję ministrów, doszło do kolejnego incydentu. Włoskie media podały, że niedaleko miasta La Spezia, gdzie w styczniu doszło do tragedii w technikum, 13-letni uczeń przyniósł do szkoły nóż kuchenny i pokazywał go kolegom z klasy. Zawiadomili oni nauczycieli, którzy wezwali karabinierów.