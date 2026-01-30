Według relacji rodziców, na studniówce VIII LO w Katowicach jeden z nauczycieli miał wypić zbyt dużo alkoholu. "Demolował salę, molestował uczniów, a niektórych pobił. Wszystko widzieli obecni nauczyciele, w tym pani wicedyrektor. Większość nauczycieli uciekła. Dyrektor szkoły była, jak zwykle, nieobecna. W zeszłym roku na studniówce w tym samym miejscu inny pijany nauczyciel molestował uczennice. Sprawa jest w prokuraturze" - napisali rodzice do redakcji "Gazety Wyborczej".

Nauczyciel "tańczył zbyt energicznie"

Dyrektor szkoły Maria Dłotko, tłumaczyła, że opuściła studniówkę, ponieważ, rozchorowała się w dniu imprezy. Nie zaprzeczyła jednak, że nauczyciel faktycznie upił się i zachował się "niegodnie". Jak twierdzi, "tańczył zbyt energicznie". Nikt nie potwierdził, by miało dojść do pobicia lub molestowania. Nie było także takiego zgłoszenia na policji.

Reklama

Nie zmienia to faktu, że zachował się nagannie i dlatego zamierzam skierować sprawę do komisji dyscyplinarnej. Nie mogę tego jednak zrobić, dopóki nie wysłucham wyjaśnień samego zainteresowanego. A od poniedziałku przebywa na zwolnieniu lekarskim-powiedziała dyr. Dłotko.

Reklama

W ubiegłym roku o niewłaściwe zachowanie podczas studniówki został oskarżony inny nauczyciel tej szkoły. Komisja dyscyplinarna nie dopatrzyła się niczego złego w jego zachowaniu -powiedziała dyrektorka liceum.

Alkohol na studniówce

Czy na studniówce można pić alkohol? Szkoły mają prawo zakazać spożywania alkoholu podczas studniówki i najczęściej taki zakaz znajduje się w regulaminie.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach czytamy, że to dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.