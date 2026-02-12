Z wnioskiem o wprowadzenie nowych zawodów do MEN wystąpili członkowie rządu. Minister do spraw gospodarki wystąpił o wprowadzenia do systemu oświaty trzech nowych zawodów przyporządkowanych do branży mechaniki precyzyjnej - monter optoelektroniki, technik optoelektroniki i technik optyki okularowej oraz o wykreślenie zawodów: mechanik precyzyjny, optyk-mechanik i technik optyk.

Minister rolnictwa, w uzgodnieniu z ministrem środowiska, wystąpił o wprowadzenie pięciu nowych zawodów przyporządkowanych do branży ogrodniczej: agroogrodnik, asystent ogrodniczy, ogrodnik terenów zieleni, technik agroogrodnictwa, technik architektury krajobrazu i arborystyki oraz o wykreślenie zawodów: ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik.

Minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wnioskował o przeniesienia kształcenia w zawodzie florysta ze szkoły policealnej do branżowej szkoły I stopnia i o zmiany nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie. Wystąpił też o wprowadzenie dwóch nowych zawodów: asystent florystyczny i technik aranżacji florystycznych.

Nowe zawody w trzech branżach

Nowe zawody obejmują trzy branże:

Branża mechaniki precyzyjnej – wprowadzone zostaną trzy nowe zawody:

monter optoelektroniki – kształcenie w branżowej szkole I stopnia,

technik optoelektroniki – kształcenie w technikum oraz branżowej szkole II stopnia,

technik optyki okularowej – kształcenie w technikum.

Branża ogrodnicza – wprowadzonych zostanie siedem nowych zawodów:

agroogrodnik – branżowa szkoła I stopnia,

asystent florystyczny – branżowa szkoła I stopnia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

asystent ogrodniczy – branżowa szkoła I stopnia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

ogrodnik terenów zieleni – branżowa szkoła I stopnia,

technik aranżacji florystycznych – wyłącznie branżowa szkoła II stopnia,

technik agroogrodnictwa – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia,

technik architektury krajobrazu i arborystyki – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia.

Branża teleinformatyczna – wprowadzony zostanie nowy zawód:

technik cyberbezpieczeństwa – kształcenie w technikum.

Zawody wykreślone

W branży mechaniki precyzyjnej z klasyfikacji mają zostać wykreślone:

mechanik precyzyjny,

optyk-mechanik,

technik optyk.

W branży ogrodniczej z klasyfikacji mają zostać wykreślone:

ogrodnik,

technik ogrodnik,

technik architektury krajobrazu.

Kształcenie w tych zawodach będzie kontynuowane do zakończenia obecnych cykli nauczania, jednak szkoły nie będą mogły prowadzić rekrutacji na te kierunki od roku szkolnego 2026/2027.