Z wnioskiem o wprowadzenie nowych zawodów do MEN wystąpili członkowie rządu. Minister do spraw gospodarki wystąpił o wprowadzenia do systemu oświaty trzech nowych zawodów przyporządkowanych do branży mechaniki precyzyjnej - monter optoelektroniki, technik optoelektroniki i technik optyki okularowej oraz o wykreślenie zawodów: mechanik precyzyjny, optyk-mechanik i technik optyk.
Minister rolnictwa, w uzgodnieniu z ministrem środowiska, wystąpił o wprowadzenie pięciu nowych zawodów przyporządkowanych do branży ogrodniczej: agroogrodnik, asystent ogrodniczy, ogrodnik terenów zieleni, technik agroogrodnictwa, technik architektury krajobrazu i arborystyki oraz o wykreślenie zawodów: ogrodnik, technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik.
Minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wnioskował o przeniesienia kształcenia w zawodzie florysta ze szkoły policealnej do branżowej szkoły I stopnia i o zmiany nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie. Wystąpił też o wprowadzenie dwóch nowych zawodów: asystent florystyczny i technik aranżacji florystycznych.
Nowe zawody w trzech branżach
Nowe zawody obejmują trzy branże:
- Branża mechaniki precyzyjnej – wprowadzone zostaną trzy nowe zawody:
- monter optoelektroniki – kształcenie w branżowej szkole I stopnia,
- technik optoelektroniki – kształcenie w technikum oraz branżowej szkole II stopnia,
- technik optyki okularowej – kształcenie w technikum.
Branża ogrodnicza – wprowadzonych zostanie siedem nowych zawodów:
- agroogrodnik – branżowa szkoła I stopnia,
- asystent florystyczny – branżowa szkoła I stopnia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- asystent ogrodniczy – branżowa szkoła I stopnia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- ogrodnik terenów zieleni – branżowa szkoła I stopnia,
- technik aranżacji florystycznych – wyłącznie branżowa szkoła II stopnia,
- technik agroogrodnictwa – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia,
- technik architektury krajobrazu i arborystyki – technikum oraz branżowa szkoła II stopnia.
- Branża teleinformatyczna – wprowadzony zostanie nowy zawód:
- technik cyberbezpieczeństwa – kształcenie w technikum.
Zawody wykreślone
W branży mechaniki precyzyjnej z klasyfikacji mają zostać wykreślone:
- mechanik precyzyjny,
- optyk-mechanik,
- technik optyk.
W branży ogrodniczej z klasyfikacji mają zostać wykreślone:
- ogrodnik,
- technik ogrodnik,
- technik architektury krajobrazu.
Kształcenie w tych zawodach będzie kontynuowane do zakończenia obecnych cykli nauczania, jednak szkoły nie będą mogły prowadzić rekrutacji na te kierunki od roku szkolnego 2026/2027.
