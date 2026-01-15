Nowy rektor Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie objął funkcję po dr. Macieju Kluzie. "Dziękujemy dr. Maciejowi Kluzowi za dotychczasową pracę, zaangażowanie oraz wkład w rozwój naszej Uczelni, a także wyznaczenie nowych standardów w kontaktach międzyludzkich, opartych na szacunku i otwartości. Zmiana ta odbywa się z zachowaniem ciągłości misji, naszych wartości akademickich i kierunków rozwoju Uczelni"- czytamy na facebookowym profilu uczelni.

Zmiany personalne na uczelni

Uniwersytet ma już trzeciego rektora w ciągu zaledwie trzynastu miesięcy. Dr Maciej Kluz pełnił tę funkcję od końca grudnia 2024 r. do 10 stycznia 2026 r. Według relacji Gazety Wyborczej, zmiany personalne na uczelni zbiegły się w czasie z krytycznymi głosami studentów i pracowników, które dotyczyły m.in. organizacji zajęć i komunikacji po nawiązaniu współpracy z warszawskim Uniwersytetem Vizja. Przedstawiciele uczelni nie zgadzali się jednak z większością stawianych zarzutów, wskazując na przejściowe trudności organizacyjne.

Najpopularniejsze kierunki na "Fryczu"

Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie to jedna z najlepszych prywatnych uczelni w Polsce. W tym roku akademickim studia rozpoczęło tu 3 i pół tysiąca osób. To wzrost o 60 proc. w stosunku do roku ubiegłego. 95 proc. nowoprzyjętych to Polacy: rekrutację wśród kandydatów z zagranicy skutecznie przyhamowało specustawą Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wprowadzając bariery administracyjne i prawne. Największym powodzeniem na "Fryczu" cieszą się takie kierunki jak: psychologia, kierunek lekarski, pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, czy kosmetologia oraz prawo.