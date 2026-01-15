Ewa Drobek to anglistka i germanistka z XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. Jak podał "Głos Nauczycielski" Polka najpierw znalazła się na liście 50-ciu najlepszych nauczycieli świata w konkursie Global Teacher Prize 2026. Teraz weszła do pierwszej dziesiątki.

Inwestycja w rozwój i edukację

'Mam absolutnie najwspanialszych uczniów na świecie. To oni nominowali mnie do najbardziej prestiżowej nagrody dla nauczycieli zwanej »Nauczycielskim Noblem« . Dlaczego? Ponieważ nagroda w tym konkursie, tak samo jak przy Noblu, to milion dolarów. Nie są to pieniądze, które zwycięzca przeznaczy na dożywotnie wakacje w Cancun. Raczej inwestycja w rozwój i edukację wygranego/wygranej osoby oraz w programy edukacyjne, które uważa za wartościowe i ważne w swoim kraju oraz za granicą” – napisała Ewa Drobek na swoim koncie w serwisie Facebook.

Na swojej stronie internetowej opisała także metody pracy, które stosuje. "Nie bez powodu lubię nazywać swoją pracownię 'Hodowlą skrzydeł'. Każdy mój uczeń jest wyjątkowy. Zależy mi na tym żeby 'produktem finalnym' szkoły był człowiek wrażliwy, oczytany, otwarty i pełen szacunku, nie myślący tylko o celu, ale doceniający drogę jaka jest potrzebna do zdobywania wiedzy" - czytamy.

Jej metody wdrożone w 145 szkołach średnich

Na stronie Global Teacher Prize można przeczytać uzasadnienie, dlatego polska nauczycielka trafiła do finału. "Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu w nauczaniu odmieniła życie tysięcy uczniówdzięki nowatorskiemu nauczaniu języków, kreatywnym projektom artystycznym i nieustępliwemu zaangażowaniu" – napisano w uzasadnieniu nominacji, opublikowanym na stronie Global Teacher Prize.

"Jej filozofia nauczania – zakorzeniona w spuściźnie Janusza Korczaka – traktuje naukę języka jako sposób na budowanie empatii. Jej metody, oparte na tekstach, debatach, muzyce, filmach i narzędziach cyfrowych, zostały wdrożone w 145 szkołach średnich w całej Polsce” – czytamy. W lutym w trakcie uroczystej gali w Dubaju ogłoszona zostanie zwyciężczyni bądź zwycięzca konkursu. Nagroda to 1 milion dolarów na realizację projektów edukacyjnych.