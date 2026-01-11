Nowy kierunek to innowacje w medycynie i systemach zdrowia: era analiz danych. Chodzi o studia podyplomowe w Collegium Medicum UJ.

Studenci będą przygotowywani do wdrażania cyfrowej transformacji w sektorze zdrowia.Kierunek będzie łączył wiedzę z zakresu medycyny klinicznej, zdrowia publicznego, analizy danych, informatyki i regulacji prawnych. Zajęcia poprowadzą wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczelni zagranicznych - w tym Oxford University i Harvard University - a także specjaliści reprezentujący sektor prywatny.

UJ o nowym kierunku

Jak poinformowała uczelnia w komunikacie, studia mają odpowiedzieć na lukę kompetencyjną między systemem ochrony zdrowia a nowoczesnymi rozwiązaniami opartymi na zaawansowanej analizie danych. "Nasze studia mają na celu nie tylko rozwijanie kompetencji analitycznych, lecz przede wszystkim przygotowanie uczestników do aktywnego udziału w projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia – od narzędzi wspierających decyzje kliniczne, przez modele predykcyjne, po systemy optymalizacji kosztów i poprawy dostępności świadczeń" – zaznaczył kierownik studiów dr Roman Topór-Mądry, cytowany przez biuro prasowe UJ.

Zapotrzebowanie na tych specjalistów rośnie

Zgodnie z zapowiedziami, uczestnicy zdobędą umiejętności projektowania innowacji opartych na danych, z uwzględnieniem ram prawnych i standardów etycznych. W programie znajdują się zajęcia dotyczące m.in. przepisów RODO i AI Act.

Według uniwersytetu zapotrzebowanie na specjalistów łączących wiedzę z zakresu tych kilku dziedzin dynamicznie rośnie. Uczelnia zauważyła, że na poziomie europejskim obserwuje się silny impuls do wykorzystania danych zdrowotnych w ramach Europejskiej Przestrzeni Danych Zdrowotnych (EHDS), przy równoczesnym wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Jej rozwój w obszarze ochrony zdrowia otwiera nowe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, ale wymaga ścisłego przestrzegania przepisów związanych m.in. z zachowaniem prywatności.

Rekrutacja do 31 stycznia

Rekrutacja na studia Innowacje w medycynie i systemach zdrowia: era analiz danych potrwa do 31 stycznia. Odbywa się przez elektroniczny system rekrutacji kandydatów na studia Uniwersytetu Jagiellońskiego.