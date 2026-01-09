Od 1 września w szkołach obowiązuje nowa podstawa programowa z wuefu. Nacisk położono na rozwój umiejętności ruchowych u dzieci i młodzieży, które wpłyną u nich na samodzielne podejmowanie różnych form aktywności fizycznej przez całe życie. MEN rekomenduje, by wiele aktywności ruchowych uczniów odbywało się na świeżym powietrzu.

Testy sprawności fizycznej w klasach 1-3

Od lutego 2026 r. do szkół wchodzi obowiązek przeprowadzania testów sprawności fizycznej w klasach 1-3 szkół podstawowych. Wprowadzenie tych badań ma wzmocnić dbałość o rozwój fizyczny najmłodszych uczniów i lepiej odpowiadać na ich potrzeby.

W założeniu, testy mają pomóc nauczycielom w planowaniu zajęć ruchowych, pokazać mocne strony ucznia i obszary wymagające dalszej pracy. Nie mają służyć ocenianiu ucznia, lecz być punktem wyjścia do pracy nad poprawą rozwoju psychomotorycznego dziecka - zaleca MEN.

Zadania na testach sprawnościowych

Testy sprawnościowe będą obejmowały:

bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych;

– służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych; 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu;

wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu; podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała;

– służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała; skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Potrzeba ruchu u dzieci

W podstawie programowej wuefu wskazano, że w klasach I-III szkoły podstawowej proces edukacji opiera się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci, z których jedną z najważniejszych jest potrzeba ruchu, dlatego dla zabezpieczenia zdrowego rozwoju, zajęcia ruchowe odbywają się każdego dnia jako element kształcenia zintegrowanego.

MEN rekomenduje, aby przynajmniej jedna godzina wychowania fizycznego w tygodniu odbywała się w sali gimnastycznej, gdzie uczniowie mają dostęp do odpowiedniego sprzętu sportowego. "Nauczyciel, planując pracę oddziału, uwzględnia wszelkie zabawy ruchowe i gry zespołowe rozwijające podstawowe umiejętności ruchowe oraz ćwiczenia kształtujące nawyki utrzymania prawidłowej postawy ciała w różnych pozycjach" - czytamy w rozporządzeniu ministra edukacji z 21 lipca 2025 r.