Z informacji, które przedstawiciele MEN przekazują do mediów, wynika, że trwa praca nad wielkimi zmianami dotyczącymi liczenia czasu pracy nauczycieli. Wiceszefowa resortu Katarzyna Lubnauer pytana o wynagrodzenie nauczycieli za godziny nadliczbowe powiedziała, że konkretne rozwiązania pojawią się niebawem i będą kompleksowe.

Co z godzinami nadliczbowymi?

Pretekstem do analiz jest konieczność rozliczenia godzin nadliczbowych po wyroku sądu. MEN zdecydowało się całościowo zająć się kwestią rozliczania pracy nauczyciela, czasu pracy nauczyciela, kwestią Karty Nauczyciela, kwestią finansowania. Ma to również uzasadnienie ze względu na tzw. projekt obywatelski ZNP, dotyczący powiązania płacy nauczyciela ze średnią krajową.

Reklama

Robert Górniak, autor profilu Dealerzy Wiedzy przeprowadził ankietę, w której nauczyciele wskazali, jakie zmiany są dla nich do zaakceptowania. W badaniu wzięło udział ponad 800 nauczycieli, a do analizy przyjęto 750 odpowiedzi (93,75 proc.). Szacuje się, że w Polsce jest ok. 700 tys. nauczycieli.

Reklama

O ile powinno wzrosnąć pensum?

Nauczyciele najczęściej wskazywali, że przyzwoite wynagrodzenie powinno być zapewnione przy pensum:

18-19 godzin – 221 osób,

20-21 godzin – 297 osób,

22-23 godziny – 104 osoby,

24–25 godzin – 113 osób.

O ile powinno wzrosnąć wynagrodzenie?

Średnia deklarowana wartość pensum wyniosła 20,42 godziny tygodniowo. Obecna wysokość pensum to 18 godzin przy tablicy. Przy średnim pensum 20,42 godziny uczestnicy ankiety wskazali oczekiwane wynagrodzenia powiązane ze średnią krajową:

nauczyciel początkujący – 95,5 proc. średniej krajowej, czyli 8376 zł,

nauczyciel mianowany – 122 proc. średniej krajowej, czyli 10 716 zł,

nauczyciel dyplomowany – 152 proc. średniej krajowej, czyli 13 373 zł.

"Średnio godzina pracy tablicowej nauczyciela początkowego została przez uczestników ankiety wyceniona na 98,50 zł (teraz 71 zł), mianowanego 126 zł (teraz 73 zł), a dyplomowanego 157 zł (teraz 85 zł). Czy ktoś kiedykolwiek uzna, że można tyle zapłacić w szkole?" pyta retorycznie Robert Górniak.

Mniejsze pensum dla polonistów?

Przy okazji ankiety pojawiły się sugestie, że wielkość pensum lub wysokość wynagrodzenia powinny zależeć od dodatkowych czynników, np. od przedmiotu. Czy polonista powinien zarabiać tyle samo co nauczyciel wuefu? Robert Górniak wątpi jednak w to, czy uda się wprowadzić takie rozwiązane. "Ale aż mi skóra cierpnie na myśl, że ktoś odważy się powiedzieć nauczycielowi “będziesz zarabiać mniej / pracować więcej za te same pieniądze, bo Twój przedmiot jest mniej ważny, niż inne" - napisał.