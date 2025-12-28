W ramach programu nauczyciele mogli otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa. Pedagodzy mają możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu.
Ministerstwo przypomina
Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że wszyscy nauczyciele, również ci, dla których trwał nabór wniosków o przyznanie wsparcia do 22 grudnia 2025 r. , mogą zrealizować bon do 31 grudnia 2025 r. Przyznane bony na zakup laptopów można zrealizować wyłącznie u przedsiębiorców zarejestrowanych w programie. Lista sklepów dostępna jest na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl. Od 1 stycznia 2026 r. nie będzie możliwości realizacji bonów, a niewykorzystane środki wygasną.
Bon tylko do 31 grudnia 2025 r.
Program "Laptop dla nauczyciela" został uruchomiony w październiku 2023 r. "Korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicenie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów" - czytamy w opisie programu, opublikowanym na stronach rządowych.
Nauczyciele, którzy nie dostali laptopa
Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który finansuje program, wsparcie w postaci bonów ma wzmocnić odporność szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakłócenia ich funkcjonowania, np. w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie z założeniami KPO, bonu nie otrzymają nauczyciele:
- wychowania przedszkolnego (również pracujący z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych),
- publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne,
- nauczyciele szkół podstawowych dla dorosłych,
- branżowych szkół II stopnia,
- szkół policealnych oraz
- liceów ogólnokształcących dla dorosłych.
Jak podała Strefa Edukacji, z danych z 30 listopada 2025 r. wynika, że system wygenerował dla nauczycieli w sumie 520 194 kody. Do tego dnia zrealizowano 459 848 z nich, co oznacza, że aż 60 346bonów pozostaje niewykorzystanych.
