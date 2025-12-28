W ramach programu nauczyciele mogli otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa. Pedagodzy mają możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu.

Ministerstwo przypomina

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że wszyscy nauczyciele, również ci, dla których trwał nabór wniosków o przyznanie wsparcia do 22 grudnia 2025 r. , mogą zrealizować bon do 31 grudnia 2025 r. Przyznane bony na zakup laptopów można zrealizować wyłącznie u przedsiębiorców zarejestrowanych w programie. Lista sklepów dostępna jest na stronie laptopdlanauczyciela.gov.pl. Od 1 stycznia 2026 r. nie będzie możliwości realizacji bonów, a niewykorzystane środki wygasną.

Bon tylko do 31 grudnia 2025 r.

Program "Laptop dla nauczyciela" został uruchomiony w październiku 2023 r. "Korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicenie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów" - czytamy w opisie programu, opublikowanym na stronach rządowych.

Nauczyciele, którzy nie dostali laptopa

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który finansuje program, wsparcie w postaci bonów ma wzmocnić odporność szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakłócenia ich funkcjonowania, np. w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie z założeniami KPO, bonu nie otrzymają nauczyciele:

wychowania przedszkolnego (również pracujący z dziećmi w oddziałach przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych),

publicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne,

nauczyciele szkół podstawowych dla dorosłych,

branżowych szkół II stopnia,

szkół policealnych oraz

liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Jak podała Strefa Edukacji, z danych z 30 listopada 2025 r. wynika, że system wygenerował dla nauczycieli w sumie 520 194 kody. Do tego dnia zrealizowano 459 848 z nich, co oznacza, że aż 60 346bonów pozostaje niewykorzystanych.