Quiz: Kultowe słodycze PRL. Pamiętasz ich smak? Mało kto zdobędzie komplet punktów
dzisiaj, 37 minut temu
Oranżada w proszku jedzona prosto z torebki, domowy blok czekoladowy czy słynne wyroby czekoladopodobne – te smaki pamięta całe pokolenie Polaków. W czasach PRL wybór słodyczy był niewielki, ale wiele z nich przeszło do legendy i do dziś wywołuje nostalgię. Sprawdź, ile z nich rozpoznasz w naszym quizie.
