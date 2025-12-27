W nowelizacji Karty Nauczyciela znalazły się m. in. zmiany dotyczące nagród jubileuszowych. Ujednolicono rozwiązania w zakresie nagrody jubileuszowej z zasadami przewidzianymi dla pracowników samorządowych. Wysokość nagrody za 40 lat pracy została podwyższona do 300 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Wprowadzono także nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy w wysokości 400 proc wynagrodzenia miesięcznego.

Zachęta do "dłuższej aktywności zawodowej"

MEN wyjaśniało, że "proponowane rozwiązanie będzie stanowiło zachętę dla nauczycieli do dłuższej aktywności zawodowej", czyli w praktyce pracy na emeryturze. Dodaje, że istnieją także inne mechanizmy, które mają zatrzymać nauczycieli w zawodzie. To m.in. o ulgi podatkowe dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego.

"Jeżeli, pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, pracownik pozostaje aktywny zawodowo, może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów ze stosunku pracy do kwoty 85 528 zł. Ponadto, każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może zwiększyć świadczenie emerytalne nawet o 10–15 proc" – napisał sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Henryk Kiepura, w odpowiedzi na jedną z interpelacji.

Dodał, że rekompensata za późniejsze przejście na emeryturę to mechanizm, który ma na celu również dodatkowe podwyższenie emerytury dla osób, które zdecydowały się pracować dłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Brakuje nauczycieli. Wymierający zawód?

W Polsce w 2025 roku spadła liczba nauczycieli, a szczególnie niepokojące jest malejące zainteresowanie młodych osób tym zawodem. Choć przeprowadzono reformy w systemie kształcenia pedagogów, wciąż brakuje młodych ludzi, którzy wybierają tę profesję .

Z badań TALIS 2024 wynika, że średni wiek nauczyciela w Polsce to 48 lat, a ż 45 proc. polskich nauczycieli ma 50 lub więcej lat. W większości krajów Unii Europejskiej ta średnia to 46 lat, a we wszystkich 55 krajach uczestniczących w tegorocznym badaniu badaniu - 44 lata.

Polska ma najbardziej zaawansowaną wiekowo kadrę nauczycielską, a także bardzo mało młodych nauczycieli. Mniej niż 30 lat ma zaledwie 4 proc. pedagogów. To jeden z najgorszych wyników we wszystkich krajach.