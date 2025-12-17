Od poniedziałku 22 grudnia w szkołach rozpoczyna się przerwa świąteczna, która potrwa do 1 stycznia. Dla wielu uczniów wolne może zakończyć się dopiero 7 stycznia.

Aż 18 bez zajęć

Wynika to z faktu, że dwa dni, które uczniowie powinni teoretycznie spędzić w szkole, część placówek ogłosiła dniami dyrektorskimi. Jeśli placówka zdecyduje się wyznaczyć je 2 i 5 stycznia 2026 r., uczniowie mogliby wrócić do szkoły dopiero. 7 stycznia, dzień po Święcie Trzech Króli. W szkołach podstawowych dyrektor ma do dyspozycji maksymalnie 8 takich dni w roku szkolnym, a w szkołach ponadpodstawowych – do 10. Terminy ich wykorzystania muszą zostać ustalone i ogłoszone do 30 września.

Po zsumowaniu wszystkich dni weekendów, przerwy świątecznej, Nowego Roku, wolnego 6 stycznia oraz dwóch dodatkowych dni dyrektorskich uczniowie dostaną aż 18 dni bez zajęć. To więcej niż ferii zimowe. W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych i poinformowania rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich ich dzieci.

Wolne dla nauczycieli

Nauczyciele natomiast po raz pierwszy w tym roku będą mieć wolne w Wigilię, podobnie zresztą jak inni pracownicy. Do tej pory szkoły i przedszkola musiały organizować świąteczne dyżury dla dzieci, które tego dnia potrzebowały opieki. W efekcie nauczyciele musieli przychodzić do pracy dla kilkorga uczniów, ponieważ rodzice, którzy nie mieli wolnego, prosili szkoły o zorganizowanie opieki.

Ferie zimowe zaraz po świątecznych

Po tym jak uczniowie wrócą 7 stycznia do szkoły już mogą wypatrywać ferii zimowych. Od 19 stycznia do 1 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw:

mazowieckiego,

pomorskiego,

podlaskiego,

świętokrzyskiego,

warmińsko-mazurskiego.

Ferie od od 2 do 15 lutego są dla uczniów z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego; od 16 lutego do 1 marca - z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy ferie zimowe będą w trzech, a nie, jak wcześniej, w czterech terminach. MEN dokonało nowego podziału województw na grupy.