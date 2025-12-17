Portal Wrocław.pl zapytał o reformę ortografii prof. Jana Miodka, językoznawcę, który - jako członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN - brał udział w przygotowywaniu zmian. Zdaniem prof. Miodka, nie ma się czego bać, ponieważ większość z nas i tak posługuje się nową pisownią.

Prof. Miodek: "To wszystko jest dziecinnie proste"

To wszystko jest dziecinnie proste i poza ludźmi z dysortografią nikt nie ma z tym większych problemów - stwierdził prof. Miodek. Zauważył, że zmiany rozwiązują powszechne problemy z pisownią.

Jego zdaniem, męczą i sprawiają trudność przede wszystkim zasady dotyczące pisowni łącznej i rozłącznej albo małych i dużych liter. Najczęściej sięgamy do słownika po to, by upewnić się, jak się pisze "na co dzień", a jak "codziennie" albo sprawdzić, która forma jest prawidłowa: "nie najgorszy" czy "nienajgorszy". Teraz sprawa będzie jasna, np. "nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym (nielepszy, nienajgorszy, nienajweselszy) będziemy pisać tak samo jak te w stopniu równym (niezły, niemiły, niesympatyczny), czyli łącznie. Podobnie jest z pozostałymi zmianami: ich celem jest uproszczenie ortografii - powiedział prof. Miodek.

Prof. Miodek do nauczycieli

Profesor ma także radę dla nauczycieli. Zachęcam nauczycieli, by dali uczniom czas na przyswojenie nowości, nie podkreślali od razu błędu pięcioma czerwonymi kreskami. Warto też pamiętać, że jest ogromna różnica między "przyjacielem" napisanym błędnie przez "sz", a "na pewno" napisanym z błędem, czyli łącznie. No co tu dużo mówić: dla mnie zasady dotyczące tego drugiego przykładu są pośledniejszej rangi. Chodzi o to, że są umowne, a nie wynikają z historii języka - wyjaśnił prof. Miodek.

Zmiany zasad pisowni polskiej od 1 stycznia 2026 roku