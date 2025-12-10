Szwedzi szukają nauczycieli w Polsce.. Gmina poszukuje pięciu nauczycieli do szkoły podstawowej, którzy będą nauczać różnych przedmiotów. Wynagrodzenie brutto na tym stanowisku wynosi od 29 tys. do 32 tys. SEK (czyli około 11,2-12,3 tys. zł). Pracodawca zapewnia ubezpieczenie zdrowotne, pracowniczą emeryturę, płatny urlop oraz dodatek do zasiłku rodzicielskiego.

Praca dla nauczyciela w Szwecji. Jakie warunki?

Chętni będą mogli liczyć na wsparcie doświadczonego nauczyciela. "W tym czasie będą też mieli możliwość nauki języka szwedzkiego" - czytamy w ogłoszeniu. Poszukiwane są osoby, które mają co najmniej roczne doświadczenie, znają język angielski i szwedzki na poziomie B1. Wykształcenie polskich pedagogów musi zostać potwierdzone przez Krajową Agencję ds. Edukacji w Szwecji (Skolverket), a żeby je uzyskać, trzeba znać język tego państwa na poziomie C1.

Reklama

W ogłoszeniu podano, że czas pracy to 45 godzin tygodniowo. Pensum nauczyciela w Polsce wynosi 18 godzin zajęć "przy tablicy" tygodniowo. Do tego dochodzi np. sprawdzanie klasówek, przygotowanie apelu, spotkania z rodzicami.

Reklama

Wymagana otwartości na konstruktywną krytykę

W ofercie napisano, że gmina szuka osób mających talent pedagogiczny, lubiących pracę z dziećmi. Pracodawca wymaga m.in. samodzielności, odpowiedzialności, dokładności, uczciwości, umiejętności podejmowania decyzji i otwartości na konstruktywną krytykę. Wymagany jest również "brak nałogów".

Zainteresowani mogą przesyłać swoje aplikacje do końca grudnia poprzez WUP w Białymstoku. Praca zaczyna się na początku sierpnia. Po raz pierwszy ogłoszenie dotyczące pracy w Boden pojawiło się w rządowym serwisie ePraca w lipcu, teraz zostało ponownie opublikowane, ponieważ prawdopodobnie nie było chętnych.