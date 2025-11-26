Politechnika Łódzka oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji są organizatorami międzynarodowej konferencji "Joint and Double Programmes in Europe”, poświęconej wspólnym i podwójnym programom studiów, które umożliwiają zdobycie jednego dyplomu, uznawanego w kilku krajach.

Podwójne dyplomy

Wspólne i podwójne dyplomy to wyzwanie dla szkolnictwa wyższego. Jeżeli mamy być konkurencyjnym obszarem, to potrzebujemy ciągłego podnoszenia i rozwijania kompetencji, elastycznych ścieżek kształcenia i właśnie wspólnych oraz podwójnych programów studiów. Liczymy na to, że 180 osób z 17 państw, które przyjęły nasze zaproszenie na konferencję, wymieni się doświadczeniami, jak wprowadzać wspólne dyplomy i jak realizować rozwój szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej - podkreślił dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski na briefingu przed wydarzeniem.

Jak dodał, obecnie podwójne i wspólne studia są realizowane w ramach programu Mundus, przy czym rozwiązanie to dotyczy jedynie studiów II stopnia, natomiast przyszłością szkolnictwa wyższego w UE powinny być także wspólne studia na poziomie licencjackim. Wspólny dyplom oznacza, że student będzie mógł swobodnie realizować swój cykl edukacyjny, na dwóch, trzech, może nawet czterech uczelniach, ponieważ będzie on na każdej z nich jednolity - wyjaśnił Marczewski.

Szybkie zmiany w europejskim szkolnictwie

Zdaniem organizatorów konferencji, w dobie szybkich zmian w europejskim szkolnictwie wyższym na znaczeniu zyskują takie zagadnienia jak elastyczne ścieżki kształcenia, mikropoświadczenia, uznawanie kwalifikacji i wspólne inicjatywy edukacyjne. Stanowią one fundament nowoczesnych modeli edukacyjnych, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby studentów i wyzwania zmieniającego się rynku pracy.

Konferencja w Łodzi została zorganizowana we współpracy z partnerami z Francji, Niemiec i Hiszpanii – trzech państw, które mają najwięcej uniwersytetów europejskich. Uczestniczą w niej też przedstawiciele m.in. Komisji Europejskiej, ambasad, instytucji akredytacyjnych z Polski, Niemiec, Francji, Academic Cooperation Association - think tanku zrzeszającego 23 organizacje europejskie, a także uczelni wyższych z Włoch, Belgii, Irlandii, Czech, Niemiec, Francji.

Prace nad Wspólnym Europejskim Dyplomem

Wydarzenie jest kontynuacją działań realizowanych w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE, w tym prac nad Wspólnym Europejskim Dyplomem. Towarzyszy mu konkurs Co-Create to Educate: International Collaboration Award, wyróżniający najbardziej inspirujące, innowacyjne i kreatywne inicjatywy edukacyjne rozwijane we współpracy międzynarodowej.

Analizy, dobre praktyki i rekomendacje dotyczące wspólnych i podwójnych programów studiów w Europie znalazły się również w publikacji, przygotowanej z okazji konferencji. Można ją znaleźć na stronie www.frse.org.pl .