Jak wynika z odpowiedzi resortu edukacji na interpelację Doroty Łobody, posłanki Koalicji Obywatelskiej, co trzeci nauczyciel w 2024 r. przekroczył drugi próg podatkowy, czyli osiągnął dochód powyżej 120 tys. zł brutto. To efekt 30-proc. podwyżek z 2024 roku.

Podwyżki dla nauczycieli

W 2025 r. wynagrodzenia wzrosły o kolejne 5 proc. "Biorąc pod uwagę rozwiązania uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r., po ich wdrożeniu wynagrodzenie nauczycieli początkujących względem stanu z 2023 r. będzie wyższe o 44 proc., a wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych będzie wyższe o 41 proc." – napisał Henryk Kiepura, wiceminister edukacji w odpowiedzi na interpelację.

Jak wynika z danych MEN w 2024 tylu nauczycieli przekroczyło w ubiegłym roku drugi próg podatkowy:

3,10 proc. początkujących,

11,74 proc. mianowanych,

55,69 proc. dyplomowanych.

W sumie drugi próg objął 36,17 proc. nauczycieli. Nie wiadomo, czy wszyscy faktycznie zapłacili wyższy podatek ponieważ, aby go uniknąć można skorzystać z ulg, albo dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Ulgi podatkowe dla nauczycieli?

MEN stoi na stanowisku, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są powszechne, w związku z czym mają zastosowanie do wszystkich grup pracowniczych. "Biorąc pod uwagę, że ogólny udział podatników przekraczających II próg podatkowy w 2024 r. wyniósł ok. 7,9 proc. oznacza to duży awans materialny dla nauczycieli jako grupy zawodowej"– napisał Kiepura.

Aby nauczyciele nie płacili wyższego podatku związki zawodowe proponują podwyższenie pierwszego progu podatkowego dla wszystkich obywateli. Drugim rozwiązaniem jest objęcie nauczycieli tak jak np. twórców 50-proc. kosztami uzyskania przychodów. Wtedy problem z wpadaniem w drugi próg w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zniknie – powiedział Sławomir Wittkowicz, członek prezydium Forum Związków Zawodowych, przewodniczący WZZ "Forum-Oświata", cytowany przez "Gazetę Prawną". Jego zdaniem, takie rozwiązanie jest "wręcz konieczne przy tak ogromnych brakach kadrowych".

Ile trzeba zarabiać, aby wpaść w drugi próg dodatkowy?

W drugi próg podatkowy wpadają wszystkie osoby, które w poprzednim roku podatkowym zarabiały średnio 10 000 złotych miesięcznie, czyli na umowie o pracę ok. 7,1 tys. zł. Aby jednak tyle zarobić, nauczyciel musi pracować na więcej niż półtora etatu.