Jak wynika z odpowiedzi resortu edukacji na interpelację Doroty Łobody, posłanki Koalicji Obywatelskiej, co trzeci nauczyciel w 2024 r. przekroczył drugi próg podatkowy, czyli osiągnął dochód powyżej 120 tys. zł brutto. To efekt 30-proc. podwyżek z 2024 roku.

Podwyżki dla nauczycieli

W 2025 r. wynagrodzenia wzrosły o kolejne 5 proc. "Biorąc pod uwagę rozwiązania uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r., po ich wdrożeniu wynagrodzenie nauczycieli początkujących względem stanu z 2023 r. będzie wyższe o 44 proc., a wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych będzie wyższe o 41 proc." – napisał Henryk Kiepura, wiceminister edukacji w odpowiedzi na interpelację.

Reklama

Jak wynika z danych MEN w 2024 tylu nauczycieli przekroczyło w ubiegłym roku drugi próg podatkowy:

3,10 proc. początkujących,

11,74 proc. mianowanych,

55,69 proc. dyplomowanych.

Reklama

W sumie drugi próg objął 36,17 proc. nauczycieli. Nie wiadomo, czy wszyscy faktycznie zapłacili wyższy podatek ponieważ, aby go uniknąć można skorzystać z ulg, albo dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Ulgi podatkowe dla nauczycieli?

Aby nauczyciele nie płacili wyższego podatku związki zawodowe proponują podwyższenie pierwszego progu podatkowego dla wszystkich obywateli. Drugim rozwiązaniem jest objęcie nauczycieli tak jak np. twórców 50-proc. kosztami uzyskania przychodów. Wtedy problem z wpadaniem w drugi próg w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zniknie – powiedział Sławomir Wittkowicz, członek prezydium Forum Związków Zawodowych, przewodniczący WZZ "Forum-Oświata", cytowany przez "Gazetę Prawną". Jego zdaniem, takie rozwiązanie jest "wręcz konieczne przy tak ogromnych brakach kadrowych".

MEN do tej pory stało na stanowisku, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są powszechne, w związku z czym mają zastosowanie do wszystkich grup pracowniczych. "Biorąc pod uwagę, że ogólny udział podatników przekraczających II próg podatkowy w 2024 r. wyniósł ok. 7,9 proc. oznacza to duży awans materialny dla nauczycieli jako grupy zawodowej"– napisał Kiepura.

Ile trzeba zarabiać, aby wpaść w drugi próg dodatkowy?

W drugi próg podatkowy wpadają wszystkie osoby, które w poprzednim roku podatkowym zarabiały średnio 10 000 złotych miesięcznie. Aby jednak tyle zarobić, nauczyciel musi pracować na więcej niż półtora etatu.