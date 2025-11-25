Politechnika Wrocławska została wyróżniona w prestiżowym zestawieniu

Ten wynik to efekt naszej strategii rozwoju, w której postawiliśmy na prowadzenie badań interdyscyplinarnych i kształcenie w zakresie potrzeb społeczeństwa i gospodarki. To nasza wizja tego, jak powinien wyglądać nowoczesny europejski uniwersytet techniczny – mówi prof. Arkadiusz Wójs, rektor PWr. Dziś badania na Politechnice Wrocławskiej prowadzimy już w czternastu dyscyplinach naukowych, w tym - jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce – w naukach medycznych. Ale to nie wszystko, bo za chwilę poszerzymy naszą ofertę o ekonomię i finanse – dodaje.

THE ISR to pierwszy na świecie ranking mierzący wkład uczelni w rozwój badań interdyscyplinarnych. Przygotowuje go organizacja Times Higher Education (THE) we współpracy ze Schmidt Science Fellows, prestiżowym programem stypendialnym wspierającym młodych naukowców w badaniach interdyscyplinarnych.

W zestawieniu oceniane są trzy główne obszary reprezentujące etapy cyklu życia projektów badawczych:

  • Inputs (19 proc. oceny): nakłady na interdyscyplinarne badania,
  • Process (16 proc. oceny): rozwiązania organizacyjne, sprzyjające współpracy interdyscyplinarnej,
  • Outputs (65 proc. oceny): wyniki naukowe, jakość publikacji i ich wpływ.

Pierwsze miejsce w rankingu zajął, drugi rok z rzędu, amerykański MassachusettsInstitute of Technology (MIT). Na drugim sklasyfikowano Uniwersytet w Stanfordzie, a na trzecim Kalifornijski Instytut Technologiczny oraz Uniwersytet Duke.

Mocna pozycja PWr w międzynarodowych rankingach

Tegoroczne międzynarodowe i krajowe rankingi pokazują coraz mocniejszą pozycję Politechniki Wrocławskiej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Według dwóch najważniejszych zestawień oceniających uczelnie na świecie, czyli rankingu szanghajskiego (ARWU 2025) oraz dziedzinowego rankingu szanghajskiego (GRAS 2025), Politechnika Wrocławska to dziś jedna z pięciu najlepszych polskich uczelni oraz jedna z wiodących politechnik w kraju.

W Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025 zajmujemy pozycje 901-1000 na świecie oraz miejsca 4-7 w kraju. Jest też drugą uczelnią techniczną (za AGH, ex aequo z Politechniką Warszawską) oraz jedyną uczelnią z Dolnego Śląska. W Shanghai Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2025 została odnotowana wśród najlepszych uczelni na świecie w pięciu dyscyplinach technicznych. W trzech dyscyplinach (budownictwo, elektrotechnika i elektronika, inżynieria materiałowa) zajęła pierwsze miejsce w kraju.