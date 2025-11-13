Rektor UKEN został odwołany w związku z zarzutami i toczącymi się licznymi sprawami sądowymi, jakie wymierzyli przeciwko niemu byli pracownicy uczelni. Oskarżenia dotyczą między innymi zwalniania pracowników uczelni z rażącym naruszeniem prawa pracy. Chodzi przepisy Kodeksu pracy, związane z procedurą rozwiązania umowy o pracę (np. wypowiedzenie umowy w czasie trwania urlopu pracownika) oraz o kwestie związane z wynagrodzeniami.

W czwartek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o nadaniu decyzji z czerwca rygoru natychmiastowej wykonalności. "Postanowienie (...) zostało przekazane pełnomocnikowi strony ze skutkiem doręczenia w dniu 7 listopada. W związku z powyższym prof. dr hab. Piotr Borek został zniesiony z funkcji rektora z dniem 7 listopada 2025 r." - poinformowało biuro prasowe MNiSW.

MNiSW zaznaczyło jednocześnie, że nadrzędnym celem ministra pozostaje dobro wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa, w tym przedstawicieli związków zawodowych.

Trwa postępowanie odwoławcze

Mimo że prof. Borek przestał zarządzać uczelnią, nadal trwa postępowanie odwoławcze. Rektor złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zaraz po pierwotnym postanowieniu ministra w lipcu.

Obecnie to pismo i jego uzasadnienie jest przez nas analizowane. Po tym, oczywiście, Uniwersytet podejmie kolejne kroki. Pragnę zapewnić, że uczelnia funkcjonuje normalnie i stabilnie. Taka sytuacja jest opisana i w ustawie o szkolnictwie wyższym i w naszym statucie, także nie wpływa to w żaden sposób na bieżące funkcjonowanie UKEN - powiedział w Radiu Kraków rzecznik Uniwersytetu Adam Gliksman.

Kim jest prof. Borek

Jak dowiedziało się Radio Kraków, pełniącym obowiązki rektora UKEN zostanie najstarszy senator uczelni. Będzie to prof. Wojciech Bąk. To najstarszy senator UKEN. Jego nominacja ma zostać formalnie ogłoszona w najbliższych dniach.

Prof. Borek jest historykiem literatury, profesorem nauk humanistycznych i członkiem Polskiej Akademii Nauk. Z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej jest związany od lat.

W trakcie kampanii prezydenckiej, na korytarzu UKEN przedstawiciele uczelnianej Solidarności wystawili laurkę dla kandydującego w wyborach Karola Nawrockiego. Na korytarzy uczelni pojawiły się hasła o "lewackiej ideologii", "niemieckim Tusku" i "islamskich bandytach". Szef uczelnianej Solidarności Jan Władysław Fróg jest nazywany w środowisku "nadrektorem" i szarą eminencją.

PiS stracił uczelnię?

50 posłów Prawa i Sprawiedliwości chce, by Trybunał zbadał przepisy o szkolnictwie wyższym. Politycy twierdzą, że decyzja ministra nauki o usunięciu rektora Borka naruszyła konstytucyjną autonomię uczelni. W środowisku krakowskim mówiło się o tym, że poprzez prof. Borka PiS zyskał kontrolę nad jedną z nielicznych uczelni w Polsce.

O sprawie pisał Newsweek w 2021 roku. Gazeta cytowała list: "Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opanowała mafia pod szyldem 'Solidarności'. Wszystko wskazuje na to, że jej przewodniczący Jan Władysław Fróg, były ORMO-wiec wraz z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim i ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem dążą do zniszczenia uczelni i przekształcenia jej w szkółkę dla edukatorów w 'rydzykowym” stylu".