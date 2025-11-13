Do zdarzenia doszło w środę 12 listopada około godziny dziewiątej rano w Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym, które jest szkołą niepubliczną. Jak podaje Polskie Radio Pomorza i Kujaw, poszkodowana nauczycielka została przewieziona do szpitala, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Nauczycielka zwróciła uwagę uczniowi

Według ustaleń policji, nauczycielka zwróciła uwagę uczniowi na błędnie wykonane zadanie. Zdenerwowany nastolatek miał kilkukrotnie uderzyć kobietę. 62-latka ma uraz głowy i rozciętą wargę.

Policja zatrzymała ucznia

Sprawca to uczeń III klasy liceum. Policjanci zatrzymali 18-latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej nauczycielki. Czynności w tej sprawie trwają.

To był wzorowy uczeń

To był wzorowy uczeń, osiągający bardzo wysokie wyniki edukacyjne, uczeń, który nigdy nie prezentował żadnych zachowań agresywnych. Dlatego jesteśmy wszyscy zbulwersowani i wstrząśnięci tym wydarzeniem - powiedziała w Radiu Eska ​Aleksandra Ostrowska, dyrektorka Toruńskiego Liceum Ogólnokształcącego. Zapewniła, że nie doszło do żadnego konfliktu w klasie.

Dodała, że oprócz wszystkich konsekwencji prawnych, który ten uczeń poniesie jako osoba pełnoletnia, czekają go również "najsurowsze konsekwencje związane z prawem oświatowym". O tym zadecyduje rada pedagogiczna. Jestem jej reprezentantem, natomiast w drodze głosowania rada pedagogiczna zadecyduje o dalszym losie tego ucznia. Rada Pedagogiczna została zwołana w trybie pilnym - powiedziała dyrektor.