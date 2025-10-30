MEN pracuje nad zmianą zasad wynagradzania nauczycieli. Ma to być kompleksowe rozwiązanie, które uwzględni m.in. kwestie nadgodzin i powiazania pensji nauczyciela ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Portal Samorządowy zapytał o szczegóły planowanych zmian Henryka Kiepurę, wiceministra edukacji. Jakie będą zasady wypłaty godzin nadliczbowych? To musimy dopiero wymyślić- może pensum powinno być inne -powiedział wiceminister. Nie ujawnił jednak szczegółów.

Pensum do zmiany? "Zasady są niesprawiedliwe"

Na zwiększenie pensum od dawna naciskają samorządowcy.Wynagrodzenia nauczycielskie powinny zostać podniesione, ale konieczne są zmiany w pensum - powiedział pod koniec sierpnia Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i członek Unii Metropolii Polskich. Jego zdaniem należałoby skorzystać z rozwiązań, jakie obowiązują w innych krajach.

Reklama

Jak tłumaczył "idea ustabilizowania poziomu płac nauczycieli jest bardzo dobra", ale "rozmowa o wynagrodzeniach nie może być oderwana od szerszego kontekstu". Zdaniem samorządowca konieczna jest szersza dyskusja na temat pensum nauczycielskiego. Mamy dziś bardzo anachroniczny system. Nawet sami nauczyciele podkreślają, że obowiązujące zasady są niesprawiedliwe – wszyscy mają takie samo pensum, mimo że wykonują bardzo różne zadania - powiedział w rozmowie ze Strefą Edukacji.

Reklama

Pensum dostosowane do realnych obowiązków

Podkreślił, że "potrzeba odwagi, by w końcu zacząć zadawać trudne pytania publicznie". Podał za przykład rozwiązania w innych krajach europejskich. Są one tam dużo bardziej elastyczne. Pensum jest tam dostosowane do realnych obowiązków. Są nauczyciele, którzy prowadzą projekty, są poloniści, którzy zabierają do domu zeszyty i spędzają godziny na sprawdzaniu prac, a są też nauczyciele, na przykład wychowania fizycznego czy niektórych przedmiotów mniej obciążających, którzy tej pracy poza szkołą mają mniej - mówił Mariusz Banach.

"Pensum powinno być wyższe"

Nawet jednak nauczyciele mają mieszane uczucia jeśli chodzi o pensum. Robert Górniak, nauczyciel, autor profilu "Dealerzy wiedzy" na Facebooku uważa, że pensum powinno być wyższe, np. 24 godziny zamiast obecnych 18. To rozwiązałoby problem wynagrodzeń nauczycieli, m.in. niepłatnych godzin ponadwymiarowych, z którymi jest obecnie spore zamieszanie..