W sondażu CBOS respondentom zadano otrzymały pytanie: "czy któreś z państwa dzieci, będących w wieku szkolnym, będzie/uczęszcza na zajęcia dodatkowe"? Odpowiedzi: "tak" udzieliło aż 80 proc. badanych. Najczęściej rodzice zapisują swoje dzieci na"

zajęcia sportowe sport – 57 proc.,

naukę języka obcego – 48 proc.,

korepetycje – 34 proc.,

zajęcia artystyczne – 30 proc.

Kwota, jaką co miesiąc przeznaczają na ten cel wynosi aż 944 złotych.

Wydatki na korepetycje

Rodzice maturzystów wydają na korepetycje nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Tłumaczą, że w najlepszych liceach nauczyciele bardzo dużo wymagają, ale nie mają czasu wytłumaczyć materiału. Ich zdaniem renoma dobrych szkół polega głównie na tym, że rodzice uczniów inwestują w ich zajęcia prywatne.

Córka Patrycji uczy się w renomowanym liceum w Gdańsku, w klasie maturalnej. Chce zdawać, w ramach rozszerzenia egzaminu dojrzałości, biologię i chemię. Od początku IV klasy ma korepetycje z tych przedmiotów, a oprócz tego prywatne lekcje z matematyki. Każde 60 minut kosztuje mnie 150 zł. W sumie co miesiąc wydaję na jej korepetycje 4,2 tys. zł- mówi Patrycja, cytowana przed Forbes.

Na tym polega renoma dobrych szkół

Tłumaczy, że zdecydowała się na większe ceny za korepetycje, ponieważ zależy jej bardzo na efektach i jakości. Jej zdaniem renoma dobrych szkół polega głównie na tym, że rodzice uczniów inwestują w ich zajęcia prywatne. W dobrych liceach nauczyciele mają bardzo duże wymagania, natomiast nie mają czasu, albo cierpliwości, aby tłumaczyć. Uczniowie nie rozumieją tematów, a ich wyjaśnianiem zajmują się korepetytorzy -twierdzi mama maturzystki z Krakowa.