Ze stanowiska MEN, wynika że skończyło się płacenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, tak jak było do tej pory. Nauczyciel dostawał wynagrodzenie za lekcje, których nie przeprowadził, ponieważ klasa np. pojechała na wycieczkę. Te zasady zmieniły się od września tego troku, kiedy to zaczęła obowiązywać znowelizowana Karta nauczyciela.

Nauczyciele odmawiają współpracy

Nauczyciele z Opola zdecydowali się na radykalny krok po decyzji MEN. Jak wynika z listu, który wysłali władz miasta, odmówili wyjść z uczniami na imprezy pozaszkolne.

"My, nauczyciele Miasta Opola, z głębokim ubolewaniem informujemy, że zmuszeni jesteśmy zawiesić naszą dotychczasową współpracę w zakresie udziału uczniów w akcjach, imprezach, wizytach i wycieczkach organizowanych przez Miasto Opole, a także inne instytucje rządowe i samorządowe, instytucje kultury i uczelnie wyższe działające na terenie naszego miasta" - czytamy w piśmie.

Nie chcą szkodzić kolegom

Nauczyciele dodają, że w ten sposób sprzeciwiają się obciążaniu nauczycieli kosztami finansowymi wynikającymi z realizacji wyjść. "Mamy świadomość, że tego typu aktywność jest kluczowa dla realizacji celów statutowych szkoły, osiągania celów wychowawczych, kształtowania postaw obywatelskich, pogłębiania wiedzy uczniów o funkcjonowaniu urzędów, instytucji kultury i uczelni wyższych" - przyznają nauczyciele.

Argumentują, że zgadzając się na wyjścia szkodziliby swoim kolegom ze szkoły. "Wykazywalibyśmy się jednocześnie brakiem solidarności z koleżankami i kolegami, których kosztem takie kształcenie miałoby się odbywać" - napisali.

Nauczyciele o uderzenia w konstytucyjne prawa

Od 1 września tego roku, po zmianach w Karcie nauczyciela, wyjście do instytucji kultury czy wizyta studyjna poza murami szkoły wykracza poza ramy jednej godziny lekcyjnej i tym samym niemal zawsze odbywa się to kosztem zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

W efekcie powoduje to utratę wynagrodzenia nauczyciela spowodowanego nieobecnością klasy. "Jest to - naszym zdaniem - uderzenie w konstytucyjne prawa, takie jak wynikające z zasady solidarności prawo do równego traktowania oraz prawo do poszanowania godności pracownika oraz jego interesów osobistych" -

Nauczyciele domagają się pilnego podjęcia kroków zmierzających do zmiany niekorzystnej dla nauczycieli wykładni prawnej lub do wypracowania systemowego rozwiązania finansowego przez organ sprawujący nadzór nad oświatą, które zapewni pełne wynagrodzenie wszystkim nauczycielom, którym przepadają godziny ponadwymiarowe.