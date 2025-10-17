Nowelizacja Karty Nauczyciela - co się zmieniło?

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła zmiany w naliczaniu godzin ponadwymiarowych oraz wiele innych rozwiązań mających wyrównać warunki pracy i płacy, oraz zwiększyć stabilność zatrudnienia.

Zmiany w naliczaniu godzin ponadwymiarowych nauczycieli

Główna zmiana dotycząca godzin ponadwymiarowych zakłada, że wynagrodzenie przysługuje tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia. MEN wprowadziło jednak dwa wyjątki, które są korzystniejsze niż dotychczasowe restrykcyjne orzecznictwo SN. Nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia, gdy:

realizuje zastępczo inne zajęcia na polecenie dyrektora,

zajęcia indywidualne (np. rewalidacyjne) nie odbyły się z przyczyn niezależnych (np. choroba ucznia). Zapewniono też elastyczność dyrektorów w minimalizowaniu strat.

Chaos w szkołach i niejasność przepisów

Mimo zapewnień MEN o ujednoliceniu przepisów, od września w szkołach panuje chaos i niepewność finansowa, ponieważ przepisy są niejasne. ZNP krytykuje nowelizację i domaga się prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które nie odbyły się z winy szkoły (np. wycieczki, egzaminy próbne).

Co jeszcze zmienia nowelizacja Karty Nauczyciela?

Ponadto nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza: