Nowelizacja Karty Nauczyciela - co się zmieniło?
Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła zmiany w naliczaniu godzin ponadwymiarowych oraz wiele innych rozwiązań mających wyrównać warunki pracy i płacy, oraz zwiększyć stabilność zatrudnienia.
Zmiany w naliczaniu godzin ponadwymiarowych nauczycieli
Główna zmiana dotycząca godzin ponadwymiarowych zakłada, że wynagrodzenie przysługuje tylko za faktycznie zrealizowane zajęcia. MEN wprowadziło jednak dwa wyjątki, które są korzystniejsze niż dotychczasowe restrykcyjne orzecznictwo SN. Nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia, gdy:
- realizuje zastępczo inne zajęcia na polecenie dyrektora,
- zajęcia indywidualne (np. rewalidacyjne) nie odbyły się z przyczyn niezależnych (np. choroba ucznia). Zapewniono też elastyczność dyrektorów w minimalizowaniu strat.
Chaos w szkołach i niejasność przepisów
Mimo zapewnień MEN o ujednoliceniu przepisów, od września w szkołach panuje chaos i niepewność finansowa, ponieważ przepisy są niejasne. ZNP krytykuje nowelizację i domaga się prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które nie odbyły się z winy szkoły (np. wycieczki, egzaminy próbne).
Co jeszcze zmienia nowelizacja Karty Nauczyciela?
Ponadto nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza:
- jednolite zasady rozliczania godzin w tygodniach z dniami wolnymi lub nieobecnością,
- podwojenie odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy,
- skrócenie okresu do umowy na czas nieokreślony dla nauczyciela początkującego (z 2 lat do 1 roku),
- wyeliminowanie doraźnych zastępstw bez wynagrodzenia oraz likwidację tzw. godzin czarnkowych od 1 września 2025 roku.
