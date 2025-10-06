Z danych ze szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę dotyczących edukacji zdrowotnej wynika, że w szkołach podstawowych ok. 43 proc. uczniów uczęszcza na zajęcia z edukacji zdrowotnej, a około 57 proc. uczniów zostało z niej wypisanych.

Frekwencja na edukacji zdrowotnej w szkołach Warszawy

Natomiast w szkołach ponadpodstawowych na przedmiot ten uczęszcza ok.14 proc. uczniów. Około 86 proc. uczniów zostało z niego wypisanych.

Reklama

Uważamy, że generalnie, jak na pierwszy, próbny rok z nowym przedmiotem, jest nieźle. Powodu do satysfakcji nie ma, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, ale z drugiej strony mówimy o przedmiocie nieobowiązkowym - przekazała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna m.in. za edukację.

Przypomniała, że w szkołach ponadpodstawowych na przedmioty nieobowiązkowe, takie, jak religia czy etyka również chodzi niewielki odsetek uczniów.

Pojedyncze przypadki konkretnych szkół pokazują, że w dużej mierze zainteresowanie przedmiotem i frekwencja będą zależały od dyrekcji szkoły, od nauczycieli. Liczę na to, że po bliższym zapoznaniu się rodziców z materiałem, jaki obejmuje edukacja zdrowotna, po tym, jak pojawi się podręcznik, z roku na rok będzie więcej chętnych - dodała.

Edukacja zdrowotna: Nowy przedmiot zastępujący WDŻ

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku jest nieobowiązkowa. Rodzice, którzy nie chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musieli złożyć do 25 września pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczniowie pełnoletni musieli ją złożyć sami.