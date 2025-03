„Można wyciąć wszystkie kwiaty, ale nie można powstrzymać wiosny przed nadejściem” – Pablo Neruda. Chyba nikt wiosny przed nadejściem nie ma zamiaru powstrzymać, a ona sama nic sobie nie robi z tego, czy chcemy jej nadejścia czy nie. Wiosna to najpiękniejsza pora roku, zwłaszcza na naszej szerokości geograficznej, wiosną też wszystko budzi się do życia, a my tak stęsknieni nie może my się jej doczekać, a potem nią nacieszyć. No i wiosna to przede wszystkim miłość, podobno o tej porze roku najczęściej się też zakochujemy. Ale czy wiemy o niej wszystko? Zapraszamy do sprawdzenia się w quizie.

