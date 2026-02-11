QUIZ. Miasta na literę "T". Wskaż, w jakim kraju się znajdują
dzisiaj, 21 minut temu
Tuluza, Tallin, Taszkent, a może Turyn? Miasta na literę „T” znajdziesz na niemal każdym kontynencie, ale czy wiesz, w jakich krajach się znajdują? Sprawdź swoją wiedzę z geografii i przekonaj się, czy bez problemu dopasujesz każde z nich do właściwego państwa!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama