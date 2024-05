Do tegorocznych egzaminów maturalnych przystąpi około 263 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Oprócz tego do egzaminu przystąpi również ok. 90 tys. absolwentów z lat ubiegłych, by poprawić wyniki lub zdać nowe przedmioty.

Prezydent Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zapewnił, że trzymają kciuki za maturzystów oraz życzą im wytrwałości psychicznej i spokoju ducha. "Wszystkim Maturzystom życzymy samych bardzo dobrych chwil i znakomitych wyników z tegorocznych egzaminów maturalnych. Rodzicom Maturzystów życzymy wytrzymałości psychicznej i spokoju ducha" - napisał prezydent Andrzej Duda na portalu X. Dodał, że wraz ze swoją małżonką . Zapewnił tegorocznych maturzystów, że będzie bardzo dobrze.

Mateusz Morawiecki (PiS)

Były premier Mateusz Morawiecki (PiS) pozdrowił wszystkich maturzystów, a także życzył im wytrwałości, skupienia oraz odpoczynku po maturach. "Dzisiejszym maturzystom życzę skupienia, wytrwałości i nerwów ze stali! Połamania piór i znakomitych wyników! Niech ten egzamin stanowi dla Was wstęp do kolejnego wspaniałego rozdziału życia, do dalszych studiów i zawodowych wyzwań. Ale zarazem… byście po maturach mogli wreszcie zasłużenie odpocząć! Pozdrawiam wszystkich maturzystów!" - napisał Mateusz Morawiecki na portalu X.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

Powodzenia na maturach życzyła także ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zaznaczyła, że wszelkie uczucia związane z podejściem do egzaminu maturalnego są ok. Życzyła wszystkim maturzystom, by matura była dla nich tym, czego chcą i potrzebują. "Jeśli się stresujesz, to to jest ok. Jeśli czujesz, że to ważny dzień, to to jest ok. Jeśli nie bardzo rozumiesz, o co to zamieszanie, ot egzamin jak egzamin - to też jest ok. Matura to nie bzdura, matura to nie wszystko. Życzę Wam, kochane Maturzystki i Maturzyści, żeby była dla Was tym, czym chcecie i czego potrzebujecie - początkiem nowego rozdziału w życiu, podsumowaniem pewnego etapu, ale też po prostu dobrym, fajnym i ciekawym czasem" - napisała szefowa resortu.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego napisało na portalu X "Powodzenia dla wszystkich maturzystek i maturzystów!"

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski także życzył maturzystom powodzenia oraz zapewnił ich, że matura jest początkiem nowej drogi. "Przygotowywaliście się do tego od lat. Stres na pewno jest, ale dacie radę. Trzymam za Was kciuki. Matura to nie koniec, a początek nowej drogi" - napisał resort na portalu X.