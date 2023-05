Reklama

Matura 2023 rozpocznie się już 4 maja i potrwa do 23 maja. Oprócz sesji głównej przewidziano jeszcze dodatkową w dniach 1-19 czerwca. Będą mogli wziąć w niej udział maturzyści, którzy z ważnych powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminów w maju. Wyniki obu sesji matury 2023 poznamy 7 lipca.

W ramach egzaminu dojrzałości 2023 odbędzie się także sesja poprawkowa dla uczniów, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego. Jej termin wyznaczono na 21-22 sierpnia. Wyniki zostaną ogłoszone 8 września.

Matura 2023: Egzaminy w nowej i starej formule

Tegoroczna matura odbędzie się w dwóch formułach, ponieważ w tym roku po raz pierwszy do egzaminu dojrzałości przystąpią absolwenci 4-letnich liceów powstałych po reformie szkolnictwa. Właśnie dla nich przewidziano egzaminy w formule 2023. Pozostali maturzyści napiszą tzw. starą maturę, czyli w formule 2015.

Zmiana formuły matury pociąga za sobą zmianę wymagań egzaminacyjnych obowiązujących absolwentów. Egzamin w formule 2015 odbędzie na podstawie tych ogłoszonych jeszcze w grudniu 2020 roku. Formuła 2023 opiera się natomiast o rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych z 10 czerwca 2022 r. Według tego dokumentu nowe wymagania to katalog zawężonych o 20-25 proc. wymagań określonych w podstawie programowej.

Co będzie na maturze 2023 z angielskiego?

Wymagania egzaminacyjne do formuły 2023 obejmują także język obcy nowożytny. W tym roku, podobnie jak w poprzednich, najwięcej maturzystów zdecydowało się na język angielski.

Zatem co trzeba umieć, by z sukcesem podejść do matury 2023 z angielskiego?

„Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego odpowiadają w przypadku wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – poziomowi B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi)” – czytamy w dokumencie resortu edukacji.

W ramach ogólnych wymagań egzaminacyjnych z języka angielskiego wyróżniono:

Znajomość środków językowych

Rozumienie wypowiedzi

Tworzenie wypowiedzi

Reagowanie na wypowiedzi

Przetwarzanie wypowiedzi

W szczegółowym rozwinięciu wymagań można między innymi dowiedzieć się, jakie słownictwo będzie wymagane na maturę 2023 z angielskiego, jakie rodzaje wypowiedzi będą obowiązkowe oraz jakiego typu wypowiedzi pisemne będzie należało opracować.

WSZYSTKIE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA MATURĘ 2023

Arkusz pokazowy z angielskiego na poziomie podstawowym 2023

Arkusz pokazowy z języka angielskiego na poziomie podstawowym dostępny jest na stronie CKE. Opublikowano również transkrypcję nagrań koniecznych do rozwiązania testu oraz ich wersję mp3.

Z dostępnego arkusza CKE można dowiedzieć się m.in., że na maturę z angielskiego na poziomie podstawowym uczeń będzie miał 120 minut i będzie mógł uzyskać maksymalnie 60 punktów.

ARKUSZ POKAZOWY CKE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 2023>>>

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ>>>