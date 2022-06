Dobiegła końca dziewiąta edycja konkursu „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki”, do udziału w którym zaprosiliśmy polskie uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN. Od 28 stycznia w Magazynie DGP opisywaliśmy wynalazki nominowane przez naszą redakcję do nagrody głównej. Jest nią 30 tys. zł dla zespołu, który pracował nad zwycięskim wynalazkiem, ufundowane przez Mecenasa Polskiej Nauki - firmę Polpharma oraz kampania promocyjna dla uczelni lub instytutu o wartości 50 tys. zł w mediach INFOR PL SA (wydawcy Dziennika Gazety Prawnej) ufundowana przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22 czerwca na gali finałowej podczas Kongresu 590. Strona internetowa konkursu: eureka.dziennik.pl

Kapituła konkursu „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki” przyznała pierwsze miejsce naukowcom z Wrocławia i Gdańska za montowany w oczyszczalniach ścieków układ unieszkodliwiający antybiotyki, który nie pozwala im przedostać się do środowiska, co ogranicza zjawisko wielolekooporności wśród drobnoustrojów.

To, że używamy za dużo antybiotyków nie podlega dyskusji. Leczymy się nimi (nawet gdy nie trzeba), podajemy je zwierzętom zarówno chorym, jak i zdrowym (prewencyjnie, żeby nie chorowały), w dodatku karmimy je nimi, żeby szybciej nabierały masy. Efekt jest taki, że coraz więcej niezutylizowanych antybiotyków trafia na wysypiska lub do ścieków. I nawet jeśli wszystkie te ścieki przejdą przez oczyszczalnie, antybiotyki i tak trafią w końcu do rzek i jezior, bo żadna konwencjonalna oczyszczalnia nie dysponuje skuteczną metodą, by je unieszkodliwić. Zła wiadomość jest taka, że pod wpływem kontaktu z antybiotykiem bakterie zaczynają się przed nim bronić. Jeszcze gorsza, że nieszkodliwe środowiskowe bakterie są w stanie te sposoby radzenia sobie z antybiotykami przekazać wysoce chorobotwórczym drobnoustrojom, które w ten sposób zapewniają sobie oporność na występujące w otoczeniu farmaceutyki. Dobra wiadomość jest taka, że naukowcy znaleźli rozwiązanie tego problemu. Zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr hab. inż. Anna Dzimitrowicz, opracował niedrogą, efektywną i w dodatku ekologiczną metodę degradacji antybiotyków z roztworów wodnych z zastosowaniem zimnej plazmy atmosferycznej.