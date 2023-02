Jak powstaje laminat, będący istotą wynalazku i którego proces wytwarzania jest zastrzeżony w patencie? Najpierw przygotowuje się formę z aluminium o kształcie, jaki ma mieć finalny element do montażu. Na niej naukowcy umieszczają warstwy metalu ze stopu magnezu z mikrokapsułkami zawierającymi środek „leczący”. Wielkość kapsułek zależy od wymiarów docelowej konstrukcji, szacowanych uszkodzeń itp. Potem kładzie się na to warstwę metalu, kompozyt węglowo-epoksydowy i kolejną warstwę magnezu z kapsułkami. Całość trafia następnie do worka próżniowego i komory autoklawowej, w której jest kontrolowana temperatura i ciśnienie, by zaszła reakcja polimeryzacji. W uproszczeniu - przekształcania w tworzywo sztuczne.