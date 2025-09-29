Kiedy jest Dzień Nauczyciela w szkołach?

Dzień Nauczyciela obchodzony jest 14 października, a w 2025 roku przypada we wtorek. To święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz pracowników oświaty. Data Dnia Edukacji Narodowej nawiązuje do rocznicy powołania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które miało za zadanie zreformować polskie szkolnictwo. Komisja została ustanowiona 14 października 1773 roku przez Sejm Rozbiorowy na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Czy Dzień Nauczyciela jest dniem wolnym od pracy?

Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej, nie jest ustawowo wolny od pracy w całym kraju, ale w szkołach ma on wyjątkowy charakter. 14 października nie odbywają się zwykłe lekcje – zamiast tego organizowane są uroczystości, apele, spotkania czy wydarzenia kulturalne związane ze świętem. Uczniowie mają więc tego dnia luźniejszy harmonogram, a nauczyciele uczestniczą w obchodach i nierzadko otrzymują wyróżnienia czy nagrody.

Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele mogą otrzymać specjalne nagrody finansowe, które stanowią formę docenienia ich pracy i zaangażowania w wychowanie oraz kształcenie młodzieży. Wyróżnienia te przyznawane są m.in. przez dyrektora szkoły, a na jego wniosek także przez władze gminy, kuratorium, marszałka województwa czy ministra edukacji. Nagrody wręczane 14 października są nie tylko wsparciem materialnym, ale także symbolicznym wyrazem uznania dla wysiłku nauczycieli w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Nagroda dla nauczycieli z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Najwyższy dodatek z okazji Dnia Edukacji Narodowej dostaną nauczyciele, którzy otrzymają nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Zasady jej przyznawania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli z dnia 10 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1258). Wysokość tej nagrody w ubiegłym roku wyniosła 8 tys. zł brutto.

Kryteria, jakie musi spełnić nauczyciel typowany do nagrody Ministerstwa Edukacji Narodowej

Do nagrody może być typowany nauczyciel, który spełnia odpowiednio kryteria wymienione w § 2 wspomnianego wcześniej rozporządzenia tzn.:

przepracował w szkole co najmniej 2 lata; posiada wyróżniającą ocenę pracy; posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:

kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych odpowiednio w podstawach programowych: wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego lub kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, lub rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub działań innowacyjnych, lub pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

Wniosek o nagrodę na dla nauczyciela z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Wniosek o przyznanie nagrody ministra składa za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole; organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły.

Wnioski, które uzyskają pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przekazywane są ministrowi w terminie do dnia 30 czerwca. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.