Polski system edukacji wkracza w fazę dynamicznych zmian, które mają na celu dostosowanie go do współczesnych wyzwań i potrzeb młodego pokolenia. Jedną z kluczowych zmian jest zastąpienie przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" (WDŻ) przez "Edukację Zdrowotną". To jednak tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ równolegle wprowadzane są liczne inne zmiany, mające głęboki wpływ na uczniów, nauczycieli i całą organizację szkolnictwa.